Proces zamawiania posiłków w biurach zautomatyzowany

Dobrze wiemy, że szybciej i łatwiej zamawia się posiłek dla jednej rodziny niż wszystkich pracowników organizacji. Każdy ma swoje preferencje, nawyki żywieniowe lub ograniczenia wynikające chociażby z chorób.

Czy istnieją narzędzia, które pozwoliłyby zautomatyzować, a jednocześnie zindywidualizować catering firmowy? Tak. Powstała aplikacja skierowana do obu stron zainteresowanych cateringiem dla biznesu – zarówno konsumentów, jak i restauratorów. Użytkownik aplikacji – np. pracownik dużej firmy czy uczeń – sam decyduje, co chce jeść w ramach grupowego cateringu. Zamówienie może zostać wysłane o każdej porze dnia, bez konieczności dzwonienia czy formułowania wiadomości tekstowej. Spersonalizowane, automatyczne filtry pozwalają dotrzeć do dostępnych dań, a także wybrać je na podstawie opisów i zdjęć. To jak przeglądanie menu, tyle że w telefonie lub na smartfonie. Podobnie odwołanie zamówienia nie wiąże się z żadną trudnością.

Postawmy się teraz w roli restauratora, który żyje z dostarczania cateringu. W tradycyjnym modelu wiąże się to z wieloma potencjalnymi zagrożeniami dla efektywności funkcjonowania i płynności finansowej. Automatyzacja i personalizacja zamówień staje się w tej sytuacji sporym ułatwieniem i przynosi korzyści na wielu polach. Uporządkowane dane znajdują się od tej pory w systemie, takiej aplikacji, jak opisywana eLunch.pl. Nie musisz odbierać rezerwacji osobiście, nie tracisz czasu na formalności. Skupiasz się na tym, co robisz najlepiej – gotowaniu posiłków, w których liczy się włożenie całego serca. Negocjowanie stawek z klientami czy przedstawianie menu to kwestia wykorzystania poszczególnych funkcji aplikacji. Do tego dochodzą oceny od klientów stanowiące podpowiedź, które dania są dobre, a które wymagają jeszcze udoskonalenia.

Źródło: eLunch.pl