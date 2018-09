Priorytety cyfrowej transformacji sektora publicznego - krótkie podsumowanie FCAP

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele sektora publicznego najważniejszych instytucji na poziomie centralnym i samorządowym. Agenda spotkania obejmowała pięć niezależnych sesji (bloków) tematycznych dla ponad 250 uczestników:



- Innowacje i technologie w sektorze publicznym,



- Kompetencje cyfrowe w sektorze administracji publicznej - liderzy XXI wieku,



- Dane, informacja, wiedza w zarządzaniu wartością organizacji publicznej,



- Gospodarka współdzielenia w architekturze informacyjnej Państwa,



- Cyberbezpieczeństwo instytucji publicznych.

Część oficjalną Forum rozpoczęli Arkadiusz Lefanowicz - przewodniczący Rady Fundacji, inicjator tego przedsięwzięcia oraz Robert Pławiak prezes Fundacji IT Leader Club Polska, którzy wspólnie podkreślili, że zmiany w sektorze publicznym powinny przede wszystkim zacząć się najpierw od ludzi czyli urzędników IT. Lefanowicz podkreślał, że coraz bardziej odczuwalne są spore braki w obszarze kompetencji miękkich, które to kompetencje stają się istotne w całym procesie prowadzenia skomplikowanych cyfrowych projektów lub wdrażania wielu zmian w bardzo krótkim czasie. Wspomniane braki kompetencyjne Fundacja stara się minimalizować, prowadząc dla urzędników od ponad 4 lat Akademię Zarządzania IT Administracji Publicznej.



Następnie głos zabrali przedstawiciele głównego partnera merytorycznego Forum - Dariusz Piotrowski, general manager Dell EMC Polska który swoim wykładem „Cyfrowa transformacja sektora publicznego” przekazywał uczestnikom ideę transformacji, która rodzi się poprzez współpracę i zaufanie wśród partnerów w ekosystemie IT. Dariusz Piotrowski wyróżnił cztery kluczowe elementy tego procesu. Są to: Digital Transformation, czyli budowanie zupełnie nowych i inteligentniejszych produktów i usług; IT Transformation rozumiana poprzez optymalizację struktury kosztów uruchamiania aplikacji na bieżącej infrastrukturze IT; Workforce Transformation, czyli dobór odpowiednich narzędzi i stylu pracy w obliczu nowych wyzwań dla pracowników oraz Security Transformation, tj. zmiana nastawienia na zakładające możliwe naruszenia bezpieczeństwa z gotowymi scenariuszami łagodzenia ryzyka. Te cztery elementy tworzą fundament udanej transformacji cyfrowej.

Z kolei Radomir Bordon, z tej samej firmy, w swoim wystąpieniu zaprezentował wyniki badania pt. „Dojrzałość technologiczna sektora publicznego w Polsce”. Najważniejsze refleksje płynące z analizy wyników wskazują, iż ta gałąź „biznesu” bardzo chętnie stawia na wirtualizację, lecz jednocześnie brakuje jej zaufania do rozwiązań chmurowych oraz znajomości koncepcji konwergentnej architektury IT. Udana przemiana administracji publicznej w tym obszarze powinna zatem obejmować kompletne procesy modernizacji, automatyzacji i adaptacji.



Kolejna edycja FCAP planowana jest na 2019 rok.

Źródło: PAP