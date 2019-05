Pożyczki pozabankowe. Co trzeba o nich wiedzieć?

Czy pożyczki pozabankowe są bezpieczne? Nie tylko szybkie pożyczki – rodzaje pożyczek Jak wybrać najlepszą chwilówkę?

Chwilówki i inne typy pożyczek pozabankowych do niedawna cieszyły się niezbyt dobrą opinią. Z powodu minimalnych wymagań stawianych wobec pożyczkobiorców oraz wysokiego oprocentowania i pozostałych opłat były traktowane jako „ostatnia deska ratunku” dla osób, którym bank odmówił przyznania zwykłego kredytu. Postrzeganie sektora pozabankowego dodatkowo pogarszały nieuczciwe praktyki wielu firm na czele z rolowaniem pożyczek.

Dziś jednak sytuacja w branży wygląda zupełnie inaczej. Wprowadzenie tak zwanej ustawy antylichwiarskiej skutecznie wyeliminowało z rynku instytucje działające w sposób nieetyczny – funkcjonowanie na nowych zasadach okazało się dla nich zupełnie nieopłacalne. Wejście do polski pożyczkodawców z zachodu znacznie poprawiło zaś standardy obsługi klienta i sprawiło, że oferta firm stała się bardziej przystępna.

Czy pożyczki pozabankowe są bezpieczne?

Na to pytanie najlepiej jest odpowiedzieć w następujący sposób: w zasadzie tak. Biorąc pożyczkę, nie musimy dziś obawiać się o to, że zostaniemy oszukani, a w dniu spłaty okaże się, że firma naliczyła nam koszty, o których nie zostaliśmy wcześniej poinformowani. Takich praktyk zakazują dziś przepisy, a ich stosowanie byłoby ponadto niekorzystne z marketingowego punktu widzenia, bo przyczyniłoby się do pogorszenia wizerunku. Zaciągnięcie pożyczki pozabankowej może być ryzykowne jedynie wtedy, gdy nasza sytuacja finansowa jest niestabilna i istnieje ryzyko, że nie spłacimy w terminie pożyczki online.

Wiele firm działa dziś w myśl filozofii odpowiedzialnego pożyczania. Oznacza to, że nie przyznają one finansowania klientom, których zdolność i historia kredytowa każą sądzić, że nie poradzą sobie oni ze spłatą zadłużenia. W ten sposób nie tylko zmniejszają ponoszone przez siebie ryzyko, ale też chronią pożyczkobiorców przed popadnięciem w finansowe tarapaty.

Nie tylko szybkie pożyczki – rodzaje pożyczek

Wzrost popularności oferty firm z sektora pozabankowego to także wynik dostępności różnego typu produktów finansowych. Najczęściej wybieranym rodzajem są rzecz jasna chwilówki. Szybkie pożyczki przez internet dla wielu klientów okazały się najlepszym sposobem na uratowanie domowego budżetu w kryzysowych sytuacjach. Są cenione względu na brak rozbudowanych procedur, charakterystycznych dla kredytów bankowych.

Wiele firm z tej branży w swojej ofercie ma również pożyczki na raty. To pozabankowy odpowiednik kredytów konsumenckich. Jest wybierany nie tylko przez na niższe niż w bankach wymagania wobec klientów, ale też szybkość i wygodę. Te zalety rekompensują jego wady – przede wszystkim większe oprocentowania, niższe limity dostępnych kwot (rzadko przekraczające kilkanaście tysięcy złotych) oraz krótszy okres kredytowania.

Na tych dwóch typach oferta firm z sektora pozabankowe oczywiście się nie kończy. Coraz większą popularnością cieszą się także pożyczki konsolidacyjne. Ich mechanizm do złudzenia przypomina kredyty konsolidacyjne – z tą różnicą, że udzielane z myślą o połączeniu zobowiązań wobec firm pożyczkowych, nie zaś banków. Niektóre instytucje w ich ramach zapewniają także pewną kwotę na pokrycie innych wydatków.

Firmy oferujące pożyczki pozabankowe, jak już wspomnieliśmy, starannie analizują dziś zdolność kredytową osób składających wnioski. Klienci, którzy nie radzili sobie ze spłatą wcześniejszych zobowiązań od większości instytucji otrzymają więc decyzję odmowną. Na szczęście nie oznacza to, że nie mają szansy na uzyskanie finansowania. Taką możliwość dają im pożyczki pod zastaw. Wbrew pozorom nie chodzi tu o usługi lombardów, a o produkty finansowe oferowane przez firmy pożyczkowe, których zabezpieczeniem niemal zawsze jest samochód. Jego wartość ocenia niezależny rzeczoznawca. Pojazd pozostaje we władaniu pożyczkobiorcy, a własnością pożyczkodawcy staje się dopiero w momencie, kiedy ten nie wywiąże się z warunków umowy.

Inny produkt finansowy charakterystyczny dla sektora pozabankowego to linia pożyczkowa. W ofercie banków ma ona swój odpowiednik w postaci debetu na koncie. Polega na przyznaniu klientowi kwoty w określonym limicie, która po spłaceniu można ponownie wykorzystać przez czas określony w umowie – zwykle jest to dwanaście miesięcy.

Jak wybrać najlepszą chwilówkę?

Na polskim rynku działa mnóstwo firm oferujących szybkie pożyczki. Duża różnorodność produktów finansowych sprawia, że osoby niezorientowane w realiach sektora pozabankowego mogą mieć spore problemy ze znalezieniem najlepszej oferty. Jak ich uniknąć? W wyborze najlepszej chwilówki pomoże nam porównywarka dostępna pod adresem https://www.pozyczki-24.pl/. Dzięki niej szybko zorientujemy się, jakie chwilówki dostępne są w danej chwili na rynku i która z nich wypada najlepiej, jeśli chodzi o najbardziej interesujące nas parametry. W ten sposób oszczędzimy nie tylko czas, ale też pieniądze.