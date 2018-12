Poznajmy najlepsze europejskie startupy z obszaru medycyny i ochrony zdrowia

Nagrodzone projekty znajdują się na zaawansowanym etapie wdrożeniowym. Grecki zespół SyNoesis, zwycięzca w kategorii Biotech, opracował i opatentował nowatorską metodę leczenia choroby Parkinsona (PD). Lek może okazać się skuteczny w leczeniu także innych chorób mózgu. Z kolei szwajcarski start-up Sleepiz, wyróżniony w kategorii Digital Health, opracował urządzenie oparte na sygnałach bezprzewodowych. Sleepiz bezdotykowo mierzy parametry życiowe pacjenta, umożliwiając domowy monitoring snu i rozpoznawanie np. bezdechów sennych, na które cierpi około 1 miliarda ludzi na świecie, z czego aż 80% jest niezdiagnozowanych, co w wielu przypadkach prowadzi do zaburzeń rytmu serca czy cukrzycy. Francuski zespół Aenitis, zwycięzca w kategorii Medtech, przedstawił zaś opatentowane urządzenia wykorzystujące fale ultradźwiękowe do sterowania mikroskopijnymi obiektami, np. czerwonymi ciałkami krwi. Ponadto Nagrodę Publiczności otrzymał projekt Gedea Biotech - nieantybiotykowego leczenia infekcji intymnych u kobiet.

Wszystkie startupy wzięły udział w profesjonalnym programie mentoringowym oraz otrzymały kompleksowe wsparcie akceleracyjne w ramach współpracy z EIT Health, zaś zwycięzcy konkursu European Health Catapult otrzymali nagrody o łącznej wartości 135 tys. euro, przepustkę do ubiegania się o dalsze wsparcie finansowe i „katapultę” w kierunku szybkiego urynkowienia projektów.

Źródło: EIT Health InnoStars