Poznaj półfinalistów programu THINK BIG: Grow Smarter!

THINK BIG: Grow Smarter! to program UPC Polska, który wspiera przedsiębiorców oraz innowatorów społecznych rozwijających się w oparciu o nowe technologie. W tegorocznej, VI edycji poszukiwane są rozwiązania wspierające transformację cyfrową i odpowiadające na wyzwania społeczne w Polsce.

Spośród ponad 100 nadesłanych propozycji, wyłonionych zostało 18 najlepszych, które zakwalifikowały się do półfinału. Zgłoszenia do programu można było nadsyłać w dwóch kategoriach biznesowych: THINK CUSTOMER, THINK TRANSFORMATION oraz jednej kategorii społecznej THINK SOCIAL.

Półfinaliści VI edycji programu THINK BIG: Grow Smarter

- w kategorii THINK CUSTOMER:

Cluify – kompletne narzędzie do monitoringu offline, które łączy sferę online z rzeczywistością offline, a tym samym pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb klientów.

Quantum.cx – sensor, który potrafi wykryć uśmiechy klientów i pracowników. Dzięki ich analizie motywuje pracowników do pozytywnej postawy, a uśmiechy klientów wymieniane są na środki wspierające cele charytatywne.

SentiSquare – rozwiązanie pozwala na szybką analizę dużej ilości nieustrukturyzowanych danych tekstowych. Powstało jako akademicki spin-off skupiający się na najnowocześniejszych rozwiązaniach NLP stworzonych dla sektora biznesowego.

Vindicat - aplikacja do odzyskiwania należności online, która umożliwia przedsiębiorcom samodzielne monitorowanie i odzyskiwanie zaległych płatności.

Napoleon Cat - platforma do analityki i obsługi kanałów social media. To kompletny zestaw narzędzi do social media marketingu dla firm, niezależnie od ich rozmiaru.

Salesbook - to innowacyjne narzędzie prezentacyjne dla zespołu sprzedaży. Pomaga w dotarciu do klienta, analizie jego potrzeb oraz konfiguracji produktu.

- w kategorii THINK TRANSFORMATION:

Querona – narzędzie do wirtualizacji danych, umożliwiające stworzenie wirtualnej bazy danych, będącej jednym, dedykowanym miejscem służącym do wyszukiwania wszystkich źródeł danych korporacyjnych. Technologia pozwala na zbudowanie własnego modelu danych i narzędzi raportowania, umożliwiając szybszy rozwój i większą wydajność.

Cognitum – oprogramowanie, które dzięki wykorzystaniu big data i sztucznej inteligencji (AI), wyciąga wnioski na podstawie dużej ilości danych.

CarrotSpot - platforma do wzrostu zaangażowania pracowników przez ideę tokenizacji nagród. System w ramach którego wszystko może okazać się nagrodą.

SentiOne – narzędzie do monitorowania internetu i mediów społecznościowych oraz automatyzacji obsługi klienta. Umożliwia zarządzanie komunikacją marki dzięki chatbotom nowej generacji.

Sherlock Waste – aplikacja, która wspiera zaangażowanie pracowników we wspólne doskonalenie firmy i sprawia, że frustracja wynikająca z nieefektywności zmienia się w innowacyjne pomysły.

Edward.ai - to wirtualny asystent przedstawicieli handlowych B2B. Dzięki automatyzacji zadań i raportowania pozwala na zwiększenie efektywności sprzedawców.

- w kategorii THINK SOCIAL:

Goldies by The Social Wise – platforma do aktywizacji seniorów poprzez sprzedaż akcesoriów i odzieży ich ręcznej produkcji.

Bin-E – inteligentny kosz na śmieci automatycznie segregujący odpady.

Technologią w raka – projekt fundacji "Znajdź Pomoc", mający na celu poprawę zdrowia psychicznego osób obłożnie chorych i przebywających w hospicjach poprzez wykorzystanie technologii VR.

ACTIDOTE – aplikacja aktywizująca osoby cierpiące na depresję stworzona przez zespół Proxi.Cloud.

Gluco-active – bezinwazyjny glukometr pozwalający na monitorowanie poziomu glukozy bez pobierania krwi.

Leżę i Pracuję – Zdalniacy – projekt, którego misją jest zapewnienie zdalnej pracy osobom sparaliżowanym i z zaawansowaną niepełnosprawnością ruchową.

Jest o co walczyć. Pula nagród finansowych tej edycji to 105 tys. zł – zwycięzca każdej kategorii otrzyma 35 tys. zł. Dodatkowo, zwycięzcy kategorii biznesowych otrzymają możliwość pilotażowego wdrożenia swojego rozwiązania we współpracy z UPC Polska lub innym partnerem programu oraz możliwość znalezienia się w raporcie „TOP 40 Enterprise Tech. Technologie, które zmieniają korporacje” przygotowanym przez The Heart i UPC Polska THINK BIG: Grow Smarter.

Ogłoszenie finalistów odbędzie się 16 września, zaś Gala Finałowa, w trakcie której zostaną ogłoszeni zwycięzcy – 1 października.

Źródło: UPC