Powstanie zespół, który wypracuje sposoby ochrony dzieci przed pornografią

21 listopada w Warszawie odbyła się ekspercka konferencja Stowarzyszenia Twoja Sprawa „Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny”.

Badania pokazują, że pornografia stanowi wymierne zagrożenie dla dzieci. Aż 62% chłopców i 21% dziewcząt w wieku 14-16 lat ogląda treści pornograficzne, z czego niemal połowa z nich na smartfonie. Oglądanie pornografii kilka razy w tygodniu deklaruje około 22% chłopców w tym wieku, a około 11% z nich robi to codziennie, co może świadczyć o nałogowym korzystaniu z tego typu treści. Podczas spotkania przedstawiciele wielu środowisk dyskutowali o rozwiązaniach, które mogłyby przyczynić się do ograniczenia kontaktu dzieci z treściami pornograficznymi w internecie.