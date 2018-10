Powstanie centrum kompetencyjne technologii open source dla Europy Środkowej i Wschodniej

Celem projektu jest doprowadzenie do stworzenia jednej marki, pod którą oferowane będą usługi i produkty wszystkich spółek. Obecnie firmy opracowują strategię operacyjną, która pozwoli na jak najpełniejsze wykorzystanie synergii biznesowej oraz kompetencji technologicznych, celem zdobycia jak najszerszego rynku. Połączone doświadczenie oraz know-how pozwoli na zbudowanie przewagi konkurencyjnej, ale też zwiększy możliwości rozwoju i nakłady na badania i rozwój.

ELOS Technologies to czeska spółka technologiczna oferująca rozwiązania z zakresu open source. Portfolio obejmuje rozwiązania PaaS, IaaS, tworzenie architektur IT, technologie chmurowe, zarządzanie chmurą, projektowanie IT, szkolenia. Linux Polska to zaś ekspert w zakresie technologii open source na rynku polskim oraz w regionie CEE. Spółka świadczy usługi konsultingowe, audytorskie, wdrożeniowe, integracyjne i utrzymaniowe. Nimium jest chorwacką firmą oferującą usługi projektowe, usługi wdrożenia i utrzymania rozwiązań opartych na otwartym kodzie źródłowym, natomiast Softergee to słoweńska spółka technologiczna, oferująca oparte o technologie open source rozwiązania dla przedsiębiorstw. Usługi firmy pokrywają pełen cykl biznesowy i technologiczny od doradztwa, po rozwój, wdrażanie, integrację, utrzymanie i edukację.

Źródło: ULX