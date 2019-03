Powstał polski pojazd elektryczny - w sam raz do współdzielenia

W ramach czwartej rundy finansowania firma Triggo S.A., osiągając redukcję zapisów, zamknęła niepubliczną emisję akcji. Pozyskane pieniądze w wysokości 2,5 mln zł zabezpieczą kontynuację prac projektowych oraz ukończenie serii kolejnych 8 pojazdów testowych i będą uzupełniać się z pozyskanymi środkami z Funduszy Europejskich.

Rafał Budweil, Prezes Zarządu i Założyciel Triggo S.A. zaznacza, że w intensywnym 2019 roku zostaną rozpoczęte działania zmierzające do wdrożenia produkcji o większej skali. Liczy na to, że uda się ją uruchomić w kraju. Wcześniej, tj. w II kwartale roku, dzięki środkom z niedawnej emisji, zostanie zakończona realizacja łącznie 9 pojazdów dedykowanych testom prowadzonym w ruchu drogowym. Będzie to także rok prac nad uzyskaniem homologacji i rozmów z partnerami branżowymi. Jednocześnie prowadzone są prace nad rozszerzeniem ochrony patentowej projektu. Obecnie Triggo jest już chronione w Chinach, USA, Korei, Japonii i krajach UE. Budweil spodziewa się przyznania patentu w Indiach, co rozszerzy obszar wyłączności na terytoria zamieszkałe przez blisko 4 miliardy ludzi.

Cechy polskiego pojazdu czynią go dobrze dostosowanym do usług mobilności miejskiej. Pojazd wykorzystuje m.in. innowacyjne sterowanie cyfrowe „Drive-by-Wire” oraz system wymiennych baterii, skracający przestoje związane z ładowaniem. Pojazd nie jest więc uzależniony od infrastruktury publicznych stacji ładowania.

Według Deloitte w 2040 roku co drugie kupowane auto będzie elektrykiem. Zdaniem Międzynarodowej Agencji Energii takich aut będzie wtedy 300 mln szt. Analitycy Keralla Research wskazują ponadto, iż liczba użytkowników systemów car sharingu w ciągu najbliższych 10 lat wzrośnie kilkukrotnie do 35 mln osób, a flota – do 400 tys. szt. (4-krotny wzrost).

Źródło: Triggo