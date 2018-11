Powoli wchodzą płatności za pomocą odcisku palca

Jak to działa? Żeby zacząć korzystać z uproszczonych płatności, należy założyć konto w e-kiosku zaprojektowanym specjalnie w tym celu. Proces ten uproszczono do minimum: wystarczy zeskanować odcisk palca i przyłożyć kartę płatniczą w celu przypisania jej do wzoru linii papilarnych. System na podstawie wykonanego w trakcie zakładania konta zdjęcia, sam uzupełni resztę naszych danych, w tym informacje dotyczące wieku.

To wszystko. Wystarczy podejść do punktu gastronomicznego i zapłacić za zamówienie przykładając palec do czytnika.

Operatorem systemu jest firma zajmująca się technologiami biometrycznymi, znana jako dostawca urządzeń do skanowania tęczówki oka dla ponad 35 amerykańskich lotnisk.

Dariusz Woźniak, inżynier techniczny Bitdefender z firmy Marken, zauważa, iż otwartym pytaniem pozostaje poziom zabezpieczeń zintegrowanych danych osobowych, finansowych i biometrycznych stosowanych w tego typu rozwiązaniach, oraz kto będzie ich operatorem. Zdaniem eksperta technologia dzisiaj wprowadzana pilotażowo, w bliższej lub dalszej przyszłości pojawi się w naszym codziennym życiu, z uwagi na niesamowitą wygodę i szybkość realizowania transakcji.

Źródło: Bitdefender