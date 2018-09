Postaw 5 kroków w celu zabezpieczenia firmy przed cyberatakami

Kwestia cyfrowego bezpieczeństwa stanowi jeden z najważniejszych tematów naszych czasów. W ciągu ostatnich lat zaobserwowano nieustanne zwiększanie się liczby cyberataków, co w Polsce niestety nie przełożyło się równolegle na zwiększenie działań im zapobiegających.

W związku z niedawno wprowadzonymi regulacjami Unia Europejska ustanowiła kary za utratę danych osobowych, które sięgają nawet 20 milionów euro. Choć już ta kwota jest astronomiczna, to znacznie gorsza bywa utrata reputacji i zaufania klientów, skutkująca nierzadko rychłym upadkiem biznesu. Co zatem zrobić, aby się zabezpieczyć przed naruszeniem danych?

5 kroków prowadzących na drogę cyberbezpieczeństwa

1. Audyt bezpieczeństwa

Zlecenie profesjonalistom przygotowania audytu to pierwszy krok, który zwiększa poziom bezpieczeństwa zarówno obecnych, jak i przyszłych klientów, odwiedzających stronę firmy. Pokazuje on ponadto poziom dojrzałości organizacyjnej i poczucia odpowiedzialności przedsiębiorcy.

2. Testy penetracyjne

Przeprowadzenie testów penetracyjnych pozwoli odnaleźć w systemie bezpieczeństwa miejsca narażone na ataki, a także zwiększy świadomość odnośnie ryzyka związanego z atakami cyberprzestępców.

3. Wdrożenie zmian

Czy jednak same testy wystarczą? Nie. Przeprowadzenie testów daje przedsiębiorcy jedynie obraz tego, co stanowi słabe punkty w jego ochronie. To z kolei powinno być impulsem do tego, aby te słabe strony umocnić – zadbać o dodatkowe zabezpieczenie miejsc potencjalnie zagrożonych, naprawić błędy i zwiększyć technologiczną warstwę bezpieczeństwa.

4. Szkolenie pracowników

Dokształcanie pracowników jest bardzo ważnym elementem dbania o właściwą ochronę danych. W Polsce mamy do czynienia z niską świadomością zagrożeń związanych z cyberprzestępczością, co przekładać się może na niefrasobliwość lub zbytnią naiwność przy kontakcie z potencjalnym zagrożeniem.

5. Edukacja klientów

Edukowanie klientów, użytkowników strony czy też aplikacji, odnośnie tego, jak powinni korzystać z platformy, żeby wszystkie operacje na niej przeprowadzane były bezpieczne jest niezwykle istotne. Problemem przy zabezpieczaniu danych może nie być niechęć użytkowników do dbania o własne bezpieczeństwo, lecz fakt, iż nie wiedzą jak to robić, gdyż firma nie dostarcza im o tym odpowiednich informacji.

Źródło: SerwerSMS.pl