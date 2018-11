Pomysły na prezenty na mikołajki i pod choinkę dla dziewczyn... z kręconymi włosami

Prezenty dla dziewczyn z falowanymi i kręconymi włosami

Końcówki włosów kręconych, jako szczególnie przesuszone i podatne na plątanie się, powinny być dodatkowo chronione. W tej roli dobrze sprawdzają się jedwabie i olejki. Prezentowane serum polskiej marki kosmetyków naturalnych Nacomi zawiera olejek migdałowy, który u wielu osób z przesuszonymi włosami świetnie się sprawdza.

Olejowanie to jeden z podstawowych zabiegów, którym warto poddawać włosy suche (a do takich należą włosy faliste i kręcone). Każdej kobiecie będzie służył inny olej, ale to właśnie olej z pestek moreli jest dobrze odbierany przez wiele właścicielek loków.

Posiadaczki fal i loków powinny być wobec swoich włosów szczególnie delikatne. Właściwa pielęgnacja to m.in. unikanie szarpania i tarcia włosów. Przy zabiegach mycia i osuszania włosów pomoże ręcznik z mikrofibry - dużo łagodniejszy dla włosów niż klasyczne frotte.

To nie żart. Włosom (niektórzy fryzjerzy mówią, że nie tylko kręconym) służy spanie na gładkim, śliskim materiale - szczególnie satynie jedwabnej. Dzięki temu loki i fale ślizgają się po poszewce, zamiast się o nią wycierać. Całkiem elegancki drobiazg.

Kiedy dziewczyna chciałaby zadbać o włosy, ale gubi się w zalewie informacji. Anna Kołomycew (Anwen) - blogerka urodowa, "włosomaniaczka" i współtwórczyni marki kosmetyków do włosów - przygotowała książkę, która pomoże określić swój typ włosów i odpowiednio o niego zadbać.

Kolejna odsłona olejowania, tym razem szczególnie polecana dla właścicielek fal, a przy okazji - ostatnio jeden z najmodniejszych olejków pielęgnacyjnych. Mowa o wyciągu z konopi siewnej. Kilka kropel użytych do pielęgnacji fal i jest efekt!

Jednym z największych wyzwań dla właścicielek fal i loków jest takie ich wysuszenie, by na głowie nie pojawiła się puchata kopka siana. Suszarka Philips MoistureProtect HP8280/00 wyposażona jest w obowiązkowy dyfuzor, ale ma też czujnik podczerwieni, który... diagnozuje włosy i na tej podstawie dobiera temperaturę suszenia, by nie traciły wilgoci.

Trzecia odsłona olejowania, tym razem w formie gotowej mieszanki pielęgnacyjnej ze składników naturalnych polskiej marki iossi. Olejek z makadamią i czarną porzeczką pięknie pachnie i pomaga suchym włosom wrócić do formy.

Kolejny obowiązkowy drobiazg w bogatej toaletce właścicielek włosów falowanych i - szczególnie - kręconych. Każda z nich pewnie ma jakiś szeroki grzebień, ale wiele z nich chętnie testuje nowe kosmetyki i akcesoria, bo tylko doświadczalnie można stwierdzić, co polubią dane włosy. Przygotowany dla salonów fryzjerskich przez polską markę Gorgol grzebień drewniany gotowy do testów!

Bardzo delikatny, ale skuteczny kosmetyk myjący, który najbardziej docenią właścicielki włosów falowanych (szczególnie tych o charakterze mieszanym). W składzie balsamu niewiele chemii, za to wśród składników naturalnych m.in. ekstrakt z brzozy. To kolejna w tym zestawieniu propozycja polskiej marki kosmetyków naturalnych.

Wspomniana już marka Anwen tym razem w odsłonie kosmetycznej. Maska odżywcza z kiełkami pszenicy i kakao, w ładnym nieco retro pudełeczku będzie świetnym prezentem dla dziewczyn ze sprężynkami na głowie - bo to właśnie tak mocno kręcone włosy najczęściej są wysokporowate.

Kosmetyk nieco w stylu retro, ale wracający do łask w nowym wydaniu - nafta kosmetyczna. odpowiednio stosowana wzmacnia włosy i poprawia ich kondycję (wierni czytelnicy Muminków pamiętają, że po nacieraniu głowy naftą utracone włosy Panny Migotki nie tylko odrastały, ale i pięknie się kręciły).

Zwieńczeniem pielęgnacji loków i fal jest utrwalenie skrętu. Pasta Tigi Curlesque to mocny, ale jednocześnie dobrze tolerowany przez kręcone włosy kosmetyk do układania przede wszystkim loków (dla fal bywa nieco za mocny).

Skoro był kosmetyk do stylizacji loków, warto poznać także żel do utrwalenia fal. To kosmetyk rokitnikowy, z bardzo popularnej w Polsce linii kosmetyków Natura Siberica.