Polskie partie odpowiadają na głos obywateli UE

W konsultacjach, w których 2 mln mieszkańców krajów UE zgłosiło ponad 30 tys. postulatów, kluczowe okazały się kwestie związane z ochroną środowiska, polityką społeczną, podatkami, edukacją oraz demokracją i instytucjami unijnymi. Organizatorzy badania poprosili partie polityczne w krajach członkowskich UE, by odniosły się do 10 najbardziej popularnych propozycji, które stanowią Agendę Obywateli.

Z wnioskiem, by ustanowić ogólnoeuropejski program recyklingu, a surowce wykorzystywać ponownie, a nie marnować, zgadzają się przedstawiciele Nowoczesnej, Wiosny oraz SLD. Według Nowoczesnej, Unia Europejska musi pozostać liderem w rozwiązywaniu problemów środowiskowych oraz zmian klimatycznych. Z kolei SLD postuluje obowiązek stosowania klauzul proekologicznych w zamówieniach publicznych oraz preferowanie firm, które uczestniczą w systemach odzyskiwania odpadów. PO, PiS, PSL i KUKIZ’15 nie odniosły się do tematu ochrony środowiska.

Zdecydowana większość polskich partii politycznych uważa, że należy inwestować w edukację i badania naukowe. Jedynie KUKIZ’15 nie odniósł się do tego postulatu. Dodatkowo zdaniem PiS środki europejskie i własne powinny służyć do tworzenia zaplecza naukowo-badawczego dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwraca uwagę na konieczność inwestycje w edukację przedszkolną tak, aby była ona powszechnie dostępna i bezpłatna.

Propozycję, że należy chronić prawa pracownicze we wszystkich państwach UE jako priorytetową wskazują PiS oraz SLD. PiS zobowiązuje się m.in. do działań w celu ograniczenia stosowania umów na czas określony i umów cywilno-prawnych oraz wprowadzenia zasady, że płaca minimalna nie może być mniejsza niż 50% średniej płacy w gospodarce narodowej. Z kolei SLD chce m.in. wprowadzenia w UE europejskiej płacy minimalnej na poziomie 1 tys. euro oraz zakazu bezpłatnych staży.

Postulat, by wspierać realizację projektów na rzecz energii odnawialnej w miastach zdecydowanie odrzuca KUKIZ’15. Zdaniem partii pakiet klimatyczny to drastyczny europejski podatek nałożony na Polaków i na naszą gospodarkę, a odejście od węgla spowolni polską gospodarkę. Z kolei PiS uważa postulat za ważny i przedstawia swoje pomysły na jego realizację: masową budowę odnawialnych źródeł energii dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla pięciu milionów domów jednorodzinnych oraz obniżenie podatku od budowli nowych inwestycji energetycznych, co pozytywnie wpłynie na odblokowanie inwestycji w tej branży i na ceny energii.

Źródło: CIVICO Europa