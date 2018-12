Polskie fundusze VC inwestują poza granicami kraju

Polskie fundusze skupiają się głównie na inwestycjach lokalnych. Zauważalny jest jednak trend wskazujący na coraz większe zainteresowanie zagranicznymi startupami. Najchętniej współpracują z pomysłodawcami z dojrzałych rynków - amerykańskiego (9 inwestycji) i brytyjskiego (4 inwestycje). Na trzecim miejscu znalazła się Portugalia (2 inwestycje). Polacy weszli również we współpracę ze spółkami z Austrii, Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Łotwy, Chin i Ukrainy.

W ciągu 12 analizowanych miesięcy fundusze skupiły się głównie na finansowaniu projektów w fazie early stage (aż 32 z 49).

Liczba inwestycji w amerykańskie i brytyjskie podmioty to łącznie 27% wszystkich transakcji. Należy jednak zauważyć, że stanowią one aż 69% wartości wszystkich tego typu przedsięwzięć, w których udział wzięły polskie fundusze. Przykładem takiej współpracy może być koinwestycja Alfabeat i WeWork w brytyjski startup Andiamo, który rozwija platformę do projektowania ortez 3D dla dzieci. Została ona sklasyfikowana na dziewiątym miejscu pod względem wartości.

Polskie fundusze skupione na B2B Software

Aż jedna czwarta inwestycji skupiona była na spółkach rozwijających oprogramowanie wspierające biznes (B2B software). Średnia wartość rundy w tej kategorii to 1,29 mln euro. Jak zauważają autorzy raportu - odwołując się do danych Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego - specjalizacja w tym zakresie wynika prawdopodobnie z faktu, że jest to najpopularniejszy sektor (Enterprise Software) inwestycji na starym kontynencie.

Kto inwestuje w Polsce?

Polska wciąż pozostaje rynkiem wschodzącym dla międzynarodowego ekosystemu VC. W badanym okresie zagraniczne fundusze dokonały 14 inwestycji w podmioty mające siedzibę w Polsce. Przykładem może być Packhelp, platforma umożliwiająca zaprojektowanie opakowania dla własnych potrzeb. W spółkę zainwestowały między innymi fundusze z trzech krajów - Wielkiej Brytanii, Grecji i Austrii. Wartość inwestycji to 2 mln euro.

Można zauważyć, że podobnie jak w przypadku koinwestycji polskich funduszy za granicą, tak również w tym przypadku najczęściej dochodzi do współpracy z podmiotami z krajów anglojęzycznych - USA (4 inwestycje) i Wielką Brytanią (4 inwestycje). Rozwiązania polskich startupów zostały sfinansowane również przez fundusze z Austrii, Bermudów, Czech, Grecji, Włoch, Holandii i Portugalii.

Trend inwestycyjny

Raport analizuje inwestycje polskich funduszy VC i inwestycje zagranicznych funduszy w polskie startupy - zarejestrowane przez Pitchbook - w okresie między listopadem 2017 a październikiem 2018.

Dane prezentowane w powyższym raporcie nie uwzględniają wszystkich transakcji. Informacje o nich są umieszczane na platformie w oparciu o zgłoszenie inwestora lub startupu. Dlatego tak ważne jest, by polskie fundusze dbały o swoją obecność w bazach, tak jak robią to VC z Europy Zachodniej. Pozwoliłoby to przedstawić pełną aktywność rynku inwestycyjnego. Dzięki temu zarówno polskim funduszom, jak i startupom byłoby łatwiej doprowadzić do międzynarodowych przedsięwzięć. Przedstawione w raporcie dane są jednak dowodem na trend inwestycyjny, świadczący o tym, że doświadczone fundusze wychodzą coraz mocniej za granicę i szukają międzynarodowych inwestycji i kontaktów.

Pełną wersję raportu What’s beyond Poland można pobrać za darmo na tej stronie.

Źródło: Alfabeat