Polskie firmy łączą siły w walce o radio cyfrowe

Związek Cyfrowa Polska, który zrzesza polskie firmy z branży nowoczesnych technologii opracował specjalny raport „DAB+: postęp cyfryzacji radia w Polsce na tle światowym i europejskim. Analiza sytuacji i rekomendacje”. Raport zwraca uwagę na najważniejsze i najpilniejsze kwestie w drodze do wdrożenia w naszym kraju radia cyfrowego.

Korzyści z cyfryzacji radia

Zdaniem Związku, cyfryzacja radia powinna być elementem cyfrowej transformacji całego kraju. Jak twierdzą autorzy raportu - Polska powinna iść śladem innych państw europejskich i wdrożyć działania, które przyspieszą ten proces. Prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik tłumaczy, że cyfrowe radio to nie tylko więcej miejsca w eterze czy lepsza jakość dźwięku, ale przede wszystkim szansa dla konsumentów na dostęp do nowoczesnych usług oferowanych w ramach darmowego sygnału cyfrowego. Z kolei dla przedsiębiorców z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii, cyfryzacja radia będzie szansą na dodatkowe zaistnienie na rynku poprzez oferowanie nowoczesnych, cyfrowych odbiorników radiowych.

Droga do cyfryzacji radia

Jak zwraca uwagę w swoim raporcie Cyfrowa Polska, aby przyśpieszyć proces cyfryzacji radia należy pilnie przyjąć rozporządzenie określającego minimalne wymagania techniczne dla cyfrowych odbiorników radiowych w technologii DAB+. Dziś bowiem nie wszystkie dostępne w sprzedaży cyfrowe odbiorniki radiowe gwarantują, że konsumenci będą mogli odbierać w przyszłości sygnał cyfrowy. Powód? Zostały one bowiem wyprodukowane w technologii DAB. Tymczasem w Polsce, aby móc słuchać cyfrowego radia trzeba posiadać radioodbiornik wyposażony w nowocześniejszą technologię - DAB+.

Autorzy raportu przy tej okazji zauważają, że pomimo braku obowiązywania standardów wymagań technicznych, liczba radioodbiorników cyfrowych w polskich gospodarstwach domowych, a przy tym i potencjalnych słuchaczy radia cyfrowego, systematycznie rośnie. Od 2013 r. do dziś ich łączna sprzedaż przekroczyła już ponad 100 tys. sztuk. Producenci elektroniki przewidują, że ogłoszone w tym roku przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji konkursy na lokalne multipleksy radia cyfrowego, a co za tym idzie rozszerzenie oferty programowej, przyczynią się do znaczącego wzrostu popytu na cyfrowe radioodbiorniki.

W rekomendacjach dla rozwoju radia cyfrowego w naszym kraju, Cyfrowa Polska proponuje też powołanie specjalnego międzyresortowego zespołu roboczego z udziałem rynkowych ekspertów. Ich zadaniem ma być opracowanie propozycji strategii wdrożenia radia cyfrowego w Polsce wraz z wyznaczeniem horyzontów czasowych oraz warunków granicznych, po których mogłoby nastąpić wyłączenie radia analogowego. W ocenie autorów raportu, trzeba też jak najszybciej określić priorytety budowania zasięgu nadawania radia cyfrowego oraz uwzględnić w pierwszej kolejności pokrycie sygnałem głównych samochodowych szlaków komunikacyjnych – autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych.

Zadaniem przedstawicieli polskiej branży cyfrowej potrzebna jest również koncepcja marketingowa promocji radia cyfrowego, która byłaby stworzona i prowadzona wspólnie przez nadawców, producentów odbiorników, sprzedawców i organów administracji państwowej, jak np. resort cyfryzacji czy UKE. Promocja radia cyfrowego powinna zostać zakwalifikowana jako kampania społeczna – zaznacza Cyfrowa Polska w raporcie.