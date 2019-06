Polski przedsiębiorca w sieci

W zeszłym roku w województwie wielkopolskim dostęp do Internetu deklarowało 95,2% przedsiębiorstw. Tendencja jest zwyżkowa ponieważ rok wcześniej wynik był o 1,9% niższy. Łącza szerokopasmowe użytkowało 94,7% przedsiębiorstw (o 1,4% więcej niż w roku poprzednim). Największą wartość w kraju pod tym względem GUS odnotował w województwie zachodniopomorskim (98,2%), a najmniejszą w podkarpackim (90,4%).

W poprzednim roku 66,3% przedsiębiorstw udostępniło pracownikom urządzenia przenośne umożliwiające mobilny dostęp do Internetu. Chodzi o notebooki, netbooki, tablety, smartfony. Odsetek takich przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim był o 1,4% mniejszy niż przeciętnie w kraju. Województwem o największym udziale przedsiębiorstw wyposażających swoich pracowników w urządzenia przenośne z mobilnym Internetem było mazowieckie - 74,5%.

Jeszcze lepsze statystyki niż w województwie wielkopolskim wykręcają przedsiębiorcy w dolnośląskim. Tam dostęp do Internetu ma aż 96,7% prowadzących własny biznes. Dane są podsumowaniem za zeszły rok i potwierdzają, że dominuje opcja szerokopasmowa (96,5%). Daje to regionowi ze stolicą we Wrocławiu czwarte miejsce w kraju. Dalszemu zwiększeniu uległ odsetek firm prezentujących na własnej stronie internetowej produkty i cenniki, a także tych, które korzystały z mediów społecznościowych.

Dzięki wykorzystaniu urządzeń przenośnych, pozwalających na mobilne połączenie z Internetem, możliwa stała się praca poza siedzibą przedsiębiorstwa. Średnio na 100 pracowników z województwa dolnośląskiego przypadały 24 osoby, które wyposażone były przez pracodawcę w takie urządzenia. Koszty abonamentu i korzystania z nich w całości lub w części pokrywało przedsiębiorstwo.

Region wyróżnia się także jednym z najwyższych udziałów przedsiębiorstw zatrudniających specjalistów z dziedziny ICT. Chodzi o osoby posiadające umiejętności w zakresie rozwoju, obsługi, utrzymania systemów lub aplikacji ICT, dla których ww. czynności były głównym zajęciem. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynik w tej dziedzinie wynosi 13.9%.

Źródło: inPlus Media