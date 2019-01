Polski dostawca energii ostrzega przed próbami phishingu

Phishing polega na podszywaniu się przez oszustów internetowych pod inne osoby lub instytucje. Zazwyczaj kradną oni w tym celu autentyczne logotypy firm, naśladują właściwy im styl korespondencji handlowej, a także umieszczają prawdziwe nazwiska osób pracujących w danej firmie. Przygotowują dzięki temu wiadomości e-mail łudząco podobne do prawdziwych. Przesyłane w nich łącza do stron WWW oraz załączniki po uruchomieniu mogą jednak doprowadzić do poważnych strat. Grożą zarówno zainfekowaniem naszych komputerów i urządzeń mobilnych szkodliwym oprogramowaniem, jak też wykradzeniem danych, nierzadko wrażliwych.

W przypadku podszywania się pod Grupę Energa, odbiorcy sfałszowanych wiadomości otrzymują nieprawdziwą informację dotyczącą rzekomego potwierdzenia przelewu za zakup energii na znaczną kwotę.

Spółka apeluje o zachowanie najwyższej ostrożności podczas otrzymywania korespondencji mailowej. Należy z uwagą weryfikować, z jakiego adresu została do nas wysłana wiadomość oraz nie korzystać z budzących wątpliwości łączy do stron WWW i załączników. Przypadki oszustw internetowych należy niezwłocznie zgłaszać na naszą infolinię pod numerem 555 555 555 bądź za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na firmowej stronie.

Źródło: Energa