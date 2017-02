Polski company builder, To Reforge, rusza z nowym programem dla startupów

To Reforge to polski przedstawiciel firm z sektora tzw. company builders, które zajmują się budowaniem od podstaw nowych biznesów. Zadaniem nowego programu spółki jest profesjonalna analiza zgłaszających się do niej zespołów i pomysłów. Twórcy zgłoszonych projektów biorą czynny udział w całym procesie, zyskując tym samym specjalistyczną wiedzę i praktyczne wskazówki.

- Podstawową zaletą programu jest zaangażowanie zespołu profesjonalistów z różnych dziedzin niezbędnych do zbudowania biznesu, których w innych warunkach trudno jest pozyskać startupom na tak wczesnym etapie rozwoju – tłumaczy Łukasz Krasnopolski, CEO To_Reforge. – Poszukujemy projektów, które mają szansę nie tylko na osiągnięcie skali, ale także na realną monetyzację. Od razu analizujemy je globalnie. Jeśli produkt lub usługa ma potencjał na przykład wyłącznie na rynku azjatyckim czy wręcz konkretnym krajowym, to tam go rozwijamy. Poziom zaawansowania w momencie zgłoszenia nie ma dużego znaczenia.

Programem kieruje Paweł Moczulski, przez ostatnią dekadę związany z branżą marketingu i nowych technologii. W Concept Hub zaangażowany będzie zespół składający się z project i product managerów, ekspertów od marketingu i komunikacji oraz business developerów i programistów.

- Szczególnym obszarem naszych zainteresowań są startupy z obszaru finansów, medycyny, edukacji, rozrywki i technologii przyszłości. Ale dzięki globalnemu doświadczeniu naszych specjalistów, jesteśmy otwarci na pomysły z różnych dziedzin. Liczy się zespół i koncepcja – dodaje Paweł Moczulski.

Zgłoszenia do Concept Hub przyjmowane są stale