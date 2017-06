Polska drużyna wygrywa w Światowych Finałach Odysei Umysłu w USA!

Jedna z Drużyn ze Stowarzyszenia „Iskierki Wyobraźni” zakwalifikowała się do Światowych Finałów Odysei Umysłu i w East Lansing spotkała się z 850 drużynami z kilkudziesięciu krajów. W bezpośrednim starciu z ponad 50 zespołami w II kategorii wiekowej (6 klasa, 1-2 klasa gimnazjum), realizując temat "IT's time OMER", zdobyła Mistrzostwo Świata oraz prestiżową Nagrodę Ranatra Fusca, przyznawaną drużynom, które podjęły wyjątkowe ryzyko twórcze, wykazały się niezwykłą kreatywnością, a także działaniem wychodzącym poza schematy w rozwiązaniu problemu.

– Z napięciem wsłuchiwaliśmy się, kiedy były ogłaszane kolejne miejsca i nagrody. Gdy dotarliśmy do nagrody Ranatra Fusca, wyczytano naszą drużynę! Radość ogromna. A potem nasza drużyna zostaje wyczytana po raz drugi! Jesteśmy Mistrzami Świata! Zachwyty i gratulacje. Odyseja to wyjątkowe doświadczenie. Z pewnością pośród tej uzdolnionej młodzieży, która wykazała się nieszablonowym myśleniem, zaangażowaniem, kreatywnym podejściem tworząc coś oryginalnego i odkrywając w sobie swój potencjał mamy przyszłych inicjatorów, pomysłodawców czy wynalazców. Bardzo dziękujemy Grupie PEKAES oraz pozostałym firmom, które pomogły nam w tym roku. Jednocześnie zwracamy się również z apelem do innych przedsiębiorstw o wsparcie w kolejnym roku naszej działalności – mówi Zuzanna Sierakowska, trenerka Odysei Umysłu ze Stowarzyszenia „Iskierki Wyobraźni”.

W Światowych Finałach Odysei Umysłu doskonale zaprezentowała się także drużyna ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu. Zajęła ona wysokie 8 miejsce na świecie w I kategorii wiekowej (do 5 klasy szkoły podstawowej) w problemie „Postaw na zestaw", tym samym okazała się także najlepszym zespołem w Europie.

Odyseja Umysłu to sponsorowany przez m.in. NASA program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Odyseja uczy umiejętności tworzenia nowych ścieżek i rozwiązań za pomocą niekonwencjonalnych narzędzi, jak również nieszablonowych koncepcji.