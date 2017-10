Polscy rodzice chcą lepiej dbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie

Smartfon to najpopularniejsze urządzenie wśród dzieci, choć częściej kupowane jest z inicjatywy rodziców, którzy kierują się głównie chęcią utrzymywania kontaktu z podopiecznym. Dziecko zazwyczaj otrzymuje nowy numer telefonu w wieku 7-8 lat z oferty ogólnej, która nie jest dedykowana dla najmłodszych. Jedna trzecia rodziców nie sprawdza jakie strony internetowe przeglądało dziecko, co w dużej mierze może wynikać z braku czasu opiekunów. Tymczasem według badania 1 na 15 dzieci w pierwszych trzech klasach szkoły podstawowej miało kontakt z pornografią.

Mimo, że większość rodziców, którzy zakupili już telefon dla dziecka nie korzysta z rozwiązań bezpieczeństwa, to zauważamy zmianę świadomości wśród tych, którzy dopiero planują podarować dziecku pierwszy smartfon. Coraz więcej rodzin chciałoby skorzystać z gotowych rozwiązań, które pomogłyby ograniczyć niepożądane treści i blokować nieodpowiednie aplikacje. Ponad połowa rodziców przyznaje, że znaczący wpływ na ich decyzję przy wyborze oferty operatora miałaby dostępność usługi z zakresu ochrony rodzicielskiej – mówi Marek Nowowiejski, kierownik ds. rozwoju usług w sieci Plus.

Co trzeci rodzic stara się kontrolować czas, który dziecko spędza z telefonem wprowadzając ograniczenia – najczęściej są to limity czasowe. Zdarza się również, że dostęp do smartfona traktowany jest jako element gratyfikacji, np. za to, że dziecko jest grzeczne lub wykonało swoje obowiązki. Według badania w większości polskich rodzin rozmawia się na temat bezpieczeństwa w sieci.

80% rodziców rozmawiało ze swoimi dziećmi o bezpieczeństwie w internecie i jest to bardzo pozytywny sygnał, ponieważ rozmowa najlepiej pomaga najmłodszym rozpocząć przygodę z siecią. Wspólne odkrywanie treści oraz ukazywanie potencjalnych zagrożeń przyczyni się nie tylko do wzrostu świadomości podopiecznych o niebezpieczeństwach, ale również zwiększy zaufanie w rodzinie. Przed podarowaniem nowego urządzenia warto zainstalować aplikację ochronną. Opiekunowie nie będą musieli martwić się o to czy dziecko ma dostęp do szkodliwych treści, a korzystanie z internetu czy konkretnych aplikacji możliwe będzie tylko w określonych godzinach i przez ustalony wcześniej czas – mówi Karolina Małagocka, ekspert ds. prywatności w firmie F-Secure.

Większość badanych przyznaje, że chciałaby skorzystać z aplikacji ochronnej, a w szczególności rodzice, którzy jeszcze nie zakupili smartfona dla dziecka – 84% z nich wyraziło zainteresowanie takim rozwiązaniem.

Źródło: Na podstawie badania F-Secure oraz sieci Plus Bezpieczny smartfon dla dziecka, przeprowadzonego na przełomie lipca i sierpnia 2017 roku na próbie 406 rodziców dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej. Wywiady przeprowadzano online na panelu internetowym (CAWI).