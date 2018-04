Policja rodzicielska. „Zły glina” nie ochroni dzieci przed internetowymi zagrożeniami

Badanie przeprowadzone przez Kaspersky Lab oraz B2B International pokazuje, że nie zawsze jest to skuteczna metoda ochrony dzieci online. Zaangażowanie w interakcje internetowe wśród młodego pokolenia sprawia, że jedna trzecia (33%) rodziców martwi się o to, że ich dzieci mogą uzależnić się od internetu. O tym, że nie jest to bezpodstawna obawa, świadczą wyniki badania, które pokazują, że według rodziców jedna na dziesięć (12%) osób poniżej 18 roku życia jest uzależniona od internetu. Oprócz obawy dotyczącej oglądania nieodpowiednich lub drastycznych treści przez dzieci (36%) oraz komunikowania się z nieznajomymi (32%) dorosłych niepokoi również brak umiejętności zdystansowania się dzieci wobec świata online.

Zważywszy na to, że ponad połowa rodziców (51%) uważa, że liczba zagrożeń online, na jakie są narażone ich dzieci, wzrasta, istotnym czynnikiem, jeśli chodzi o zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa online, jest czas, jaki spędzają one online. Obawy te skłoniły 33% rodziców do ograniczenia czasu, w którym dzieci mogą korzystać z internetu.

Jednak ograniczenie czasu spędzanego online niekoniecznie chroni dzieci przed zagrożeniami. W ciągu 12 miesięcy 44% dzieci zetknęło się z co najmniej jednym zagrożeniem online, natomiast jedno dziecko na dziesięć uzyskało dostęp do nieodpowiednich treści (12%) lub miało kontakt ze szkodliwym oprogramowaniem lub wirusami (10%).

Dlatego alternatywą dla rodziców mogłoby być skoncentrowanie się na innych sposobach wspierania swoich dzieci, np. poprzez edukację. Ponad jedna trzecia (37%) rodziców regularnie rozmawia ze swoimi dziećmi, aby zwiększyć ich świadomość na temat zagrożeń online, podczas gdy 31% próbuje je nadzorować, kiedy przebywają online. W ten sposób, jako uzupełnienie działań edukacyjnych, rodzice mogą zwrócić uwagę na wszelkie potencjalne zagrożenia.

Istnieją na rynku dedykowane narzędzia, pozwalające rodzicom stosować skuteczniejsze podejście do zapewnienia bezpieczeństwa swoim dzieciom przed zagrożeniami, jakie czyhają online. Dzięki temu rozwiązaniu rodzice mogą albo zablokować dostęp do określonych aplikacji i stron internetowych, albo pomóc dzieciom samodzielnie zyskać większą świadomość zagrożeń poprzez ostrzeżenia o tym, że strony, na które zamierzają wejść, są ryzykowne i mogą zawierać niebezpieczne treści.

Źródło: Kaspersky Lab