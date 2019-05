Polak bez Internetu żyć nie może

Internetowe wahadło tym razem wskazało na większą aktywność mężczyzn. W zeszłym miesiącu online było 14,3 mln panów i 13,9 mln pań. Do cyberświata wchodziliśmy przede wszystkim za pośrednictwem smartfonów (23,8 mln internautów) oraz komputerów osobistych i laptopów (22,6 mln). Najrzadziej przeglądamy zasoby sieci na tabletach (3,5 mln).

Bartosz Gadzimski, właściciel firmy hostingowej Zenbox, zauważa, iż sieć służy nam przede wszystkim do pracy, rozrywki, nauki. Korzystamy z niej w miejscu pracy, ale jednak głównie w domu. Gdy zamykamy za sobą drzwi od mieszkania i włączamy w umyśle „tryb prywatności”, odpalając komputer i logując się do świata wirtualnego liczymy na bezkres odprężenia, wiedzy oraz dobrej zabawy. Sprawdzamy, co dzieje się na świecie, jaka będzie pogoda, jak radzi sobie nasza ulubiona drużyna piłkarska i czy pojawiła się jakaś promocja. Do odhaczenia na liście „must do” po wejściu do cyberświata jest sprawdzenie maila. Odpisanie na przychodzące wiadomości, wysyłanie korespondencji do znajomych, przesłanie fotki – to obowiązek dla większości Polaków surfujących po sieci.

Raport Gemius PBI odnotowuje w kwietniu wielki wzrost zainteresowania witrynami dotyczącymi edukacji. Autorzy badania dopatrują się tu zależności z trwającym w poprzednim miesiącu strajku nauczycieli. Tuż przed jego rozpoczęciem portale tego typu były dwukrotnie częściej odwiedzane niż serwisy informacyjne (blisko 70 mln do 28,8 mln odsłon). A czego jeszcze poszukujemy?

Dla wielu z nas liczy się np. dostęp do szybkiej porady medycznej. Jak twierdzi Gadzimski, nie profesjonalnej, a opartej raczej o doświadczenia i opinie innych internautów. Niewiele mniej z nas nie ma ochoty na tracenie czasu w bankowych kolejkach i ceni sobie wygodę bankowości elektronicznej. Według zestawienia GUS, w zeszłym roku co czwarty użytkownik sieci przyznawał się do regularnego umieszczania w Internecie swoich zdjęć, tekstów lub filmów. Prawie co czwarty Polak ma w głowie także poważniejsze czynności przed ekranem komputera takie jak odsyłanie wypełnionych formularzy urzędowych lub pozyskiwanie informacji ze stron urzędów lub instytucji publicznych. Internet jest nam po prostu niezbędny do codziennego życia, jak zauważa ekspert.

Źródło: InPlus Media