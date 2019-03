Polacy wolą nie myśleć o emeryturze

Badanie “Życie na emeryturze - wyobrażenia i postawy Polaków” wykazało, że ponad 40% badanych Polaków rzadko lub w ogóle nie myśli o emeryturze, najczęściej dlatego, że to zjawisko jest bardzo odległe (taką odpowiedź wskazywali młodzi ludzie w wieku 18-24 lat). 57% ankietowanych w wieku 18-24 lat wskazywało również, że są młodzi i mają jeszcze dużo czasu. Taką odpowiedź zaznaczali częściej mężczyźni (24% do 19%).

Starsze osoby w wieku 45-64 lat najczęściej wskazywały, że nie myślą o emeryturze, ponieważ nie chcą martwić się na zapas. Częściej taką odpowiedź zaznaczały kobiety (38% do 34%). Co ciekawe osoby w podeszłym wieku nie myślą też o emeryturze, ponieważ nie mają na to czasu. Taką odpowiedź wskazało 19% ankietowanych, z niewielką przewagą kobiet (15% do 14%). Tylko 11% osób w wieku 45-64 lat nie musi się martwić emeryturą ponieważ podjęło działania w tej sprawie. Tutaj zdecydowanie więcej odpowiedzi wskazali mężczyźni (9% do 4%).

Kobiety myślą o emeryturze częściej niż mężczyźni - bardzo często 23% kobiet i 16% mężczyzn, zaś często - 40% kobiet a 41% mężczyzn. Rzadko o emeryturze myślą zazwyczaj mężczyźni (29% do 24%). Z kolei bardzo rzadko 9% mężczyzn i 4% kobiet.

Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1200 Polaków w wieku 18-64 lata. Zebrana próba była reprezentatywna dla populacji Polski ze względu na płeć, wiek, poziom wykształcenia oraz wielkość miejscowości zamieszkania (z wyłączeniem osób przebywających na rencie, emeryturze lub uprawnionych do wcześniejszego przejścia na emeryturę).

Źródło: IZFiA