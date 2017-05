Polacy bardziej doceniają technologię niż inni Europejczycy

Elastyczność pracy z wykorzystaniem technologii mobilnych i chmurowych podkreśla aż 81 proc. Polaków, podczas gdy średnia europejska sięga w tym przypadku 72 proc.

58 proc. uczestników badania przeprowadzonego przez Ipsos MORI wśród polskich małych i średnich firm, rozumie, że cyfryzacja w ich przedsiębiorstwach polega na automatyzacji głównych procesów biznesowych, takich jak lepsza komunikacja i współpraca z klientami z wykorzystaniem narzędzi online (28 proc.), możliwość prowadzenia księgowości i sprawdzania stanu zapasów (26 proc.) czy analiza stanu firmy dzięki zastosowaniu aplikacji wspomagających zarządzanie firmą (25 proc.). Analogicznie o 8 p.p. mniej, czyli 50 proc. przedstawicieli firm europejskich utożsamia cyfryzację z automatyzacją procesów finansowych, sprzedaży czy obsługi klientów. Jednocześnie 39 proc. respondentów europejskich traktuje ją jako przejście od pracy papierowej do tej z użyciem komputera. ¼ Europejczyków łączy cyfryzację z pracą zdalną. Taką samą opinię potwierdziło 18 proc. Polaków co wskazuje, że nadal praca zdalna i korzyści z niej płynące nie są w Polsce powszechne.

„Rozwiązania w chmurze to podstawa cyfryzacji” – podkreśla Tomasz Dorf odpowiedzialny za segment MŚP w polskim oddziale Microsoft. „Dzięki nim dzisiaj każda firma może w bezpieczny sposób gromadzić i przetwarzać dane a także analizować je i wyciągać trafniejsze wnioski, a następnie podejmować uzasadnione biznesowo decyzje. Chmura wspiera też pracowników w bardziej elastycznej i wydajnej pracy, co sami podkreślają. To już pewien standard, do którego wielu już przywykło i nie wyobraża sobie powrotu do poprzednich rozwiązań”.

86 proc. przedstawicieli polskich małych i średnich firm potwierdza, że technologie informatyczne pozwalają zaoszczędzić czas w pracy. Odsetek ten rośnie do 94 proc. w przypadku przedstawicieli sektora usług biznesowych, 90 proc. w przypadku usług finansowych i telekomunikacyjnych oraz 89 proc. w przypadku handlu detalicznego. W innych krajach europejskich, optymizm pracowników MŚP jest nieco mniejszy. Na oszczędność czasu, dzięki technologiom wskazuje 71 proc. Niemców i Finów, oraz 82 proc. Czechów i Norwegów.

81 proc. polskich respondentów wskazało, że technologie – w samodzielnie wybranym czasie dnia - dają większą elastyczność pracy z dowolnego miejsca i urządzenia. W przypadku Czech jest to 72 proc., Rosji - 71 proc., Niemiec jedynie 70 proc., a Finlandii raptem 62 proc. Co ciekawe, niemal ¾ respondentów w Polsce przyznaje, że dzięki technologii można zyskać więcej wolnego czasu na sprawy prywatne. Wśród pracowników europejskich – z wspomnianą wcześniej tezą – zgodziło się 2/3 pytanych. Biorąc pod uwagę wyniki z poszczególnych krajów, o korzystnym wpływie technologii na zwiększenie czasu wolnego mówi 59 proc. Finów, 61 proc. Niemców oraz 70 proc. Rosjan i 74 proc. Włochów.

Na oszczędność czasu i elastyczność pracy zwraca uwagę firma Abak S.A., działająca na rynku usług księgowych, która wprowadziła w swojej firmie technologie chmurowe w celu usprawnienia pracy swoich specjalistów. Dzisiaj generowanie tego samego raportu z wykorzystaniem chmury trwa od 3 do 4 minut, co daje 10-11 minut oszczędności na jednym raporcie. Dodatkowo, elastyczny dostęp do mocy obliczeniowej w chmurze zwiększył efektywność pracy w newralgicznym dla firmy księgowej, okresie rozliczania podatków.

„Jeżeli weźmiemy pod uwagę tzw. gorący okres, czyli dni między 20 a 25 każdego miesiąca, kiedy wyliczane są kwoty podatków, to każdy pracownik oszczędza dużo czasu, a jego wydajność znacząco wzrasta” – przekonuje Wojciech Kaliciak, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w firmie Abak S.A. „Innym istotnym elementem wdrożenia usług w modelu cloud jest pełna skalowalność rozwiązania. Oznacza to, że jeżeli firma potrzebuje zwiększenia mocy obliczeniowych, nie ma konieczności kupowania dodatkowych serwerów, a niezbędne „posiłki” uzyskuje się jednym kliknięciem myszki”.