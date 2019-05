Podziękowania dla rodziców na weselu — genialna pamiątka gotowa w kilka chwil!

Wzruszający moment podziękowań

To już tradycja, że podczas przyjęcia weselnego Para Młoda składa rodzicom podziękowania za wsparcie i trud wychowania. Jeszcze do niedawna młodzi wspólnie z rodzicami tańczyli do wzruszającej piosenki, np. „Cudownych rodziców mam”, ale w ciągu ostatnich lat trendy zaczęły się zmieniać. Podziękowania dla rodziców przyjęły nową formę — specjalnie przygotowane na tę okazję przemowy czy krótkie filmy to tylko niektóre z popularnych dziś propozycji.

Bez względu na to, jaką formę podziękowań wybierzesz pamiętaj, żeby słowa wzbogacić o idealny podarunek, który zostanie z rodzicami na zawsze. Nasza propozycja to gustowna i ponadczasowa fotoksiążka (tutaj dowiesz się o niej więcej: https://printu.pl/fotoksiazka/).

Podaruj emocje płynące ze wspomnień

Nie ma piękniejszego prezentu niż podarowanie prawdziwego wzruszenia.

Prezentem, który mieści w sobie emocje płynące ze wspomnień, jest fotoksiążka — produkt zawierający zdjęcia wydrukowane na wysokiej jakości papierze, oprawiony w twardą okładkę i wyglądem przypominający tradycyjną książkę. Alternatywę stanowi fotoalbum ze sztywnymi stronami wewnętrznymi, co nadaje pamiątce jeszcze więcej stylu (poznaj fotoalbum tutaj: https://printu.pl/fotoalbum/).

Jakie fotografie umieścić w fotoksiążce lub fotoalbumie, przygotowanym jako podziękowanie dla rodziców? Mogą to być zdjęcia z dzieciństwa i czasów nastoletnich, wspólnie spędzanych wakacji i wyjazdów czy też profesjonalnej sesji zdjęciowej. Najważniejsze, by fotografie oddawały emocje, o których chcesz opowiedzieć rodzicom. Dzięki temu upominek będzie nie tylko gustowny, ale i spersonalizowany.

Szybkie i intuicyjne przygotowanie prezentu dla rodziców

Jeśli masz już wybrane zdjęcia, które chcesz umieścić w fotoprodukcie dla rodziców, czas przejść do projektowania. Nie obawiaj się — wszystko, czego potrzebujesz to dostęp do Internetu i intuicyjny kreator na stronie Printu.

Na dodatek nie musisz zajmować się stroną graficzną — wystarczy, że skorzystasz z gotowych szablonów. Profesjonalne, dopracowane w każdym szczególe motywy sprawią, że Twój prezent będzie idealny pod względem estetycznym.

Który motyw wybrać? Najlepiej taki, który najbardziej pasuje do Twojej fotohistorii, a przy tym odzwierciedla gust rodziców. W ofercie Printu znajdziesz m. in. minimalistyczne, klasyczne czy bogato zdobione wzory graficzne.

Moment podziękowań powinien być wzruszający i wyjątkowy. Jesteśmy przekonani, że fotoksiążka lub fotoalbum od Printu sprawią, że taki właśnie będzie!