Podpis elektroniczny także dla dostawców usług medycznych

Po pierwszych tygodniach współpracy z Autenti, czyli platformą do autoryzacji dokumentów, już ponad połowę umów z nowymi dostawcami Medicover podpisuje na tej platformie, a liczba ta cały czas rośnie. Dzięki podpisowi elektronicznemu obieg wewnętrzny dokumentów został skrócony aż o dwa tygodnie, co jest dodatkową wartością w sytuacji, w której placówki i działy placówki odpowiadające za kontakty z dostawcami, rozproszone są po całym kraju.

Karolina Akusz, Zastępca Dyrektora ds. Dostawców Usług Medycznych w Medicover tłumaczy, że dział dostawców usług medycznych współpracuje z ponad 2700 dostawcami medycznymi. Firma posiada rozproszoną strukturę organizacyjną. Zawieranie umów z dostawcami usług medycznych w modelu tradycyjnym było czasochłonne. Wysyłka dokumentów generowała istotne koszty nie dając pewności, że zostaną one dostarczone na czas. Zdarzało się również, że nasze dokumenty nie docierały do dostawców, bo zawodziły tradycyjne usługi pocztowe. Poza tym, poprzedni proces angażował personel po obu stronach, m.in. do odbioru i segregacji dokumentów, skanowania podpisanych umów, odsyłania ich z powrotem, itp. Proces podpisywania dokumentów online zapewnia szybszy dostęp do usług medycznych pacjentom.

Dokumenty strony podpisują na dowolnych urządzeniach (telefon, komputer, tablet) oraz z dowolnego miejsca z dostępem do Internet. Dostawca usług medycznych, a więc podpisujący dokument nadany przez Medicover, nie ponosi żadnych kosztów związanych z procesem. Niczego też nie musi instalować, ani nawet zakładać konta na platformie autoryzacyjnej.

Źródło: Autenti