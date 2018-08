Podpis elektroniczny coraz popularniejszy

W oparciu o swoją e-tożsamość użytkownicy chcieliby logować się na różnego rodzaju platformy, autoryzować dyspozycje i oświadczenia oraz dokonywać rejestracji w serwisach. W ostatnim czasie e-podpis staje się także coraz bardziej kluczowym instrumentem w relacjach biznesowych oraz kontaktach firm z jednostkami administracyjnymi.

Odpowiednim przykładem obrazującym skalę wpływu podpisu elektronicznego na życie Polaków jest fakt, że jego posiadanie stało się w kilku obszarach nie tylko kwestią wyboru, ale niezbędnym wymogiem. O ile jeszcze kilka lat temu e-podpis stanowił raczej usprawnienie technologiczne, wybiórczo używane przez przedsiębiorców, o tyle dziś jest on obowiązkowy, np. przy składaniu rozliczeń ZUS dla firm zatrudniających powyżej 5 osób. Od 1 stycznia 2018 r. płatnicy VAT są zobowiązani do przesyłania ewidencjonującego podatek Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Obszary, w których można wykorzystać tę formę autoryzacji nie kończą się oczywiście w tym miejscu. Podpis elektroniczny jest również stosowany na przykład przy wnioskach on-line o dofinansowanie wyprawki uczniowskiej, które rodzice dzieci w wieku szkolnym mogą składać od lipca tego roku.

Badanie Kantar TNS jednoznacznie wskazuje, że potencjał użycia e-podpisu w szerszym aspekcie widzą nie tyko przedsiębiorcy, ale również użytkownicy prywatni. Ankietowanym postawiono pytanie „Jakie dokumenty, podpisywane obecnie własnoręcznie, chciałby Pan/Pani podpisywać elektronicznie?”. Największą popularnością respondentów cieszyła się odpowiedź sugerująca umowy na usługi telekomunikacyjne (74%). Na drugim miejscu znalazły się umowy na usługi bankowe - 62%. 57% badanych chciałoby stosować e-podpis w umowach na usługi użyteczności publicznej, 51% w umowach na usługi ubezpieczeniowe, zaś 50% w umowach na usługi medyczne.

Jak zdobyć zestaw do e-podpisu? Można go nabyć w firmie świadczącej usługi zaufania w zakresie wydawania kwalifikowanych certyfikatów, np. w KIR. W przypadku KIR zestaw można kupić w placówkach usytuowanych w całej Polsce, jak również we współpracujących z KIR bankach spółdzielczych (adresy kilkuset placówek we wszystkich regionach kraju dostępne są na tej stronie). Co ważne, po upływie terminu ważności, odnowienia certyfikatu można dokonać online – bez wychodzenia z domu. Certyfikaty kwalifikowane wchodzące w skład zestawów oferowanych przez KIR zachowują swoją ważność, w zależności od wybranej opcji, przez rok lub dwa lata.

W tej chwili szacuje się, że w Polsce wydano już 1,3 miliona kwalifikowanych certyfikatów, z czego 400 tys. jest w pełni aktywnych. Do wzrostu popularności produktu może przyczynić się jego przeniesienie do chmury. E-podpis w wersji cloud pozwoli m.in. na autoryzację dokumentów przy pomocy każdego urządzenia połączonego z Internetem.

Źródło: Kantar TNS