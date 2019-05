Poczta Polska tworzy własną sieć automatów na paczki

Poczta Polska rozwija sieć punktów odbioru przesyłek z zakupami online. Do ponad 11 500 punktów dołączy w pierwszym etapie 200 automatów pocztowych. Nowe automaty pojawią się w placówkach pocztowych jeszcze przed wakacjami. Pozostałe zostaną oddane do użytku do końca III kwartału br. Najpierw trafią do placówek pocztowych oraz sklepów Biedronka w największych aglomeracjach miejskich, w tym w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Trójmieście oraz Poznaniu.

Rozwój sieci automatów pocztowych do odbioru paczek jest zgodny ze strategią Poczty Polskiej, która zakłada podwojenie przychodów z rynku paczek do 2023 roku. Obecnie wynoszą one już prawie 1 miliard złotych rocznie.

Lokalizacje automatów pocztowych zostały dobrane z uwzględnieniem preferencji i stylu życia klientów sklepów internetowych oraz platform sprzedażowych. Wybrana sieć sklepów wpisuje się w te założenia, jako jedno z najchętniej wybieranych miejsc zakupów spożywczych Polaków. Dodatkowymi atutami oprócz lokalizacji będą komfort odbioru i bezpieczeństwo zawartości przesyłek, które zapewnia umiejscowienie automatów wewnątrz sklepów. Będą one dostępne w godzinach ich otwarcia. Natomiast automaty umieszczone w wyodrębnionych strefach placówek pocztowych będą dostępne 24 godziny na dobę.

Warto zauważyć, że możliwość odebrania przesyłki w automacie samoobsługowym jest trzecią najchętniej wybieraną formą odbioru po dostawie przez kuriera i odbiorze osobistym. Dane te potwierdza raport Gemius 2018 „Ecommerce w Polsce”, z którego wynika, że grupa osób aktywnie robiących zakupy online mieści się w przedziale wiekowym 15-49, z czego ponad połowa wskazuje automat samoobsługowy jako formę dostawy motywującą do robienia zakupów przez internet.

Źródło: Poczta Polska