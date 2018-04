Poczta Polska testuje samochody elektryczne

W ciągu najbliższych lat Poczta Polska chce stopniowo wymieniać swoją flotę na auta elektryczne. Kluczowe w zakresie wprowadzania elektrycznych samochodów są ekologia oraz koszt eksploatacji, który powinien być niższy niż pojazdów spalinowych.

Do współpracy zostali zaproszeni producenci obecni na polskim rynku, którzy w swojej ofercie mają auta o ładowności do 800 kg z homologacją do poruszania się po drogach. W pierwszym etapie testów weźmie udział dwadzieścia egzemplarzy ośmiu różnych modeli aut dostawczych. W 2018 roku w planach jest przetestowanie łącznie około 50 pojazdów elektrycznych.

Kierowcy Poczty Polskiej do końca czerwca będą sprawdzać m.in. ładowność, sposób ładowania akumulatorów oraz możliwą do przejechania liczbę kilometrów. Wyliczone zostaną również potencjalne oszczędności finansowe, wynikające z wymiany floty na samochody zasilane alternatywnymi źródłami energii.

Testowane samochody będzie można zobaczyć na ulicach Poznania, Warszawy, Rzeszowa, Białegostoku, Krakowa, Lublina, Łodzi, Gdańska, Wrocławia oraz Katowic. Oprócz aut przetestowane również będą różne rodzaje ładowarek i stacji ładowania.

Źródło: Poczta Polska