Płatności bezgotówkowe wyzwaniem dla mazurskich wsi

W ramach tegorocznej kampanii edukacyjno-społecznej „Warto Bezgotówkowo” eksperci z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości przeprowadzili pierwszą, pilotażową część badania zatytułowanego „Lokalne uwarunkowania akceptacji i stosowania płatności bezgotówkowych w Polsce. Białe plamy w akceptacji kart płatniczych a wykluczenie finansowe”. Pilotaż objął wsie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i jest realizowany pod kierownictwem dr Agnieszki Huterskiej z UMK.

Badanie pokazało, że na terenie województwa w aż 63% miejscowości mieszkańcy nie mają dziś możliwości płacenia bezgotówkowo. Dwie trzecie lokalizacji z tej grupy (41% wszystkich przebadanych miejscowości) nie ma żadnych punktów usługowo-handlowych – a więc w ogóle nie można tam płacić, nawet gotówką. Natomiast jedna trzecia – czyli 21% wszystkich wsi to właśnie tzw. białe plamy płatności bezgotówkowych, czyli miejsca, gdzie są punkty handlowe, ale nie przyjmują one płatności kartą lub telefonem.

Drugim głównym problemem, z którym borykają się mieszkańcy wsi, są duże odległości do najbliższego bankomatu, stacji benzynowej lub supermarketu. W tym pierwszym przypadku jest to średnia odległość 9,4 km, a maksymalna aż 19 km. Nieco bliżej jest z tych miejscowości do stacji paliw (średnio 8,6 km) oraz supermarketu – 8,7 km.

Tzw. „białe plamy płatnicze” w badanej grupie to przeważnie wsie o średniej liczbie ludności. Wystarczająco duże, aby miały punkty handlowo-usługowe, ale prawdopodobnie zbyt małe, by liczba klientów i transakcji zachęcała do inwestowania w terminale płatnicze.

Badanie zapoczątkowane w ramach tegorocznej kampanii „Warto Bezgotówkowo” obejmie w najbliższych trzech latach wszystkie województwa. Na jego podstawie powstanie mapa polskich białych plam płatności bezgotówkowych.

Źródło: WartoBezgotowkowo.pl