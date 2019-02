Planujesz kupno deski podłogowej? Sprawdź najmodniejsze trendy

Na co zwrócić uwagę przy wyborze deski podłogowej? Bambusowa deska podłogowa - to jest modne Jesionowa deska podłogowa - szeroki wybór kolorystyczny do każdego wnętrza Dębowa deska podłogowa - klasyczny styl zawsze w modzie

Na co zwrócić uwagę przy wyborze deski podłogowej?

Mimo że pewne materiały, wzory czy kolory desek zmieniają się sezonowo, to istnieje jedna rzecz, która jest ponadczasowa - a mianowicie trwałość. Podłoga nie tylko powinna zachwycać wizualnie, ale przede wszystkim musi być solidna i wytrzymała, aby mogła spełniać swe funkcje przez wiele lat. Dlatego przed podjęciem decyzji, warto wziąć pod uwagę przeznaczenie deski podłogowej. Od niego zależą również wybrane właściwości drewna, bowiem nieco inne cechy powinny posiadać deski do kuchni, przedpokoju czy na schody, a inne np. do salonu, sypialni czy pokoju dziecięcego. Zawsze warto patrzeć na gatunek drewna i jego parametry techniczne, rodzaj zastosowanego podkładu, a także środka konserwującego deski. Zazwyczaj podłoga z drewna egzotycznego jest bardziej wytrzymała i twarda od podłogi z gatunków europejskich. Jeśli podłoga drewniana będzie położona w miejscu narażonym na szczególne uszkodzenia czy zanieczyszczenia (np. w kuchni czy korytarzu), warto ją zaolejować albo pokryć innym skutecznym środkiem zabezpieczającym.

Bambusowa deska podłogowa - to jest modne

Niewątpliwą popularnością od kilku już sezonów może pochwalić się bambusowa deska podłogowa. Nic dziwnego – jest nie tylko piękna i estetyczna, ale przede wszystkim bardzo wytrzymała. Drewno to charakteryzuje się jedną z większych twardości, przewyższając tym samym nie tylko rodzime gatunki, ale również inne drzewa egzotyczne. Deska bambusowa podłogowa wykonana z bambusa skręcanego jest tak bardzo odporna na uszkodzenia, że z powodzeniem może być stosowana w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak centra handlowe czy urzędy.

Najczęściej spotyka się deski podłogowe występujące w jasnym, czyli naturalnym kolorze bambusa, jednakże drewno to można poddać zabarwieniu na ciemniejszy odcień. Trzeba jednak pamiętać, że niestety metoda ta wpływa na osłabienie jego struktury.

Co istotne, deski bambusowe nie wymagają specjalnej impregnacji, nawet położone w miejscach wilgotnych i narażonych na działanie wody (łazienka, kuchnia). Można nałożyć na ich powierzchnię lakier lub olej, lecz nie jest to niezbędne. Pielęgnacja codzienna jest z kolei taka sama, jak w przypadku innych drewnianych powierzchni, tzn. podłoga powinna być zamiatana, odkurzana czy przecierana wilgotnym mopem.

Jesionowa deska podłogowa - szeroki wybór kolorystyczny do każdego wnętrza

Bardzo modna w tym sezonie jest również jesionowa deska podłogowa. Jest trwała, solidna i bardzo efektowna w wyglądzie. Charakteryzuje się większą różnorodnością i liczbą widocznych słojów, niż np. klasyczny dąb. Jego jasna, ciepła barwa nadaje lekkości i przytulności pomieszczeniom i optycznie powiększa przestrzeń. Dzięki szerokiemu wyborowi kolorów i odcieni pasuje do różnego rodzaju aranżacji wnętrz – zarówno klasycznych, jak też nowoczesnych, np. skandynawskich. Deska jesionowa podłogowa jest bardzo oryginalna. Często zawiera sęczki i zawiłe usłojenie wpływające na różnorodny, a przy tym naturalny wygląd podłogi.

Podłogi jesionowe to nie tylko piękno, ale także wytrzymałość. Są one twarde, odpowiednio ciężkie, a przy tym sprężyste. Mogą być układane w dowolnych pomieszczeniach w domu. Niezwykły kolor desek pozwala na osiągnięcie różnorodnej lub jednolitej struktury barwnej podłogi, w zależności od sposobu ułożenia desek (polecane są szczególnie układy: tradycyjny, w kwadraty oraz jodła francuska i tradycyjna). Można je stosować przy ogrzewaniu podłogowym.

Dębowa deska podłogowa - klasyczny styl zawsze w modzie

Od lat niezmiennym powodzeniem cieszy się deska dębowa podłogowa. To synonim elegancji i klasy. Nadaje wnętrzom charakteru. Pięknie wyglądają szczególnie w mieszkaniach i domach zaaranżowanych w klasycznym stylu, jednakże odpowiednie meble i dodatki sprawią, że będzie także znakomicie się prezentować w pokojach nowoczesnych.

Niewątpliwe walory estetyczne, a także wysoka trwałość drewna dębowego sprawiają, że podłogi wykonane z tego gatunku drzewa nigdy nie wyszły z mody, pomimo zmieniających się trendów wnętrzarskich. Ze względu na swą twardość i wytrzymałość, dębowa deska podłogowa może być położona zarówno w pokoju gościnnym czy gabinecie, jak też korytarzu, biurze czy innym miejscu użytku publicznego. O jej niewątpliwej klasie świadczy m.in. fakt, że są często montowane w filharmoniach, operach czy teatrach.

Co ważne, podłogi z drewna dębowego są nie tylko estetyczne, ale także naturalne i zdrowe, ponieważ znakomicie regulują wilgotność w pomieszczeniach. Nie uczulają, nie zawierają toksycznych klejów i innych szkodliwych substancji. Bez obaw można je poddawać wielokrotnej renowacji – ich duża odporność sprawia, że nawet po kilkudziesięciu latach prezentują się znakomicie. Szeroki wybór desek podłogowych dębowych znajdziesz w sklepie Castorama.

Bez względu na to, jakie drewno wybierzesz – czy najmodniejsze gatunki egzotyczne, czy może klasyczne rodzaje, bez wątpienia podłogi z drewna naturalnego to rozwiązanie polecane do każdego domu czy mieszkania.