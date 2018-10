PKO BP - trwa awaria bankowości internetowej i mobilnej

Według serwisu Downdetector.pl awaria trwa od godz. 12:26. Klienci banku nie mogą wejść na strony bankowości internetowej, zarówno iPKO jak i Inteligo, nie mogą także skorzystać z aplikacji moblinej.

Na swoim profilu na Facebooku

oraz Twitterze

Szanowni Państwo, z powodów technicznych dostęp do serwisu iPKO, Inteligo i aplikacji IKO jest utrudniony. Pracujemy nad przywróceniem pełnego dostępu do serwisów. Przepraszamy za kłopoty. — PKO Bank Polski (@PKOBP) 26 października 2018

przedstawiciele banku informują o problemach technicznych, ale nie podają powodów ani rozmiarów awarii, ani przewidywanego czasu przywrócenia działania serwisu transakcyjnego i aplikacji mobilnej. W rzeczywistości dostęp do serwisów nie jest utrudniony, tylko go brak. Aplikacja się uruchamia, ale nie można się do niej zalogować. Nie działają także serwisy Obligacjeskarbowe.pl i biuro maklerskie PKO.

Wcześniej, przed południem i wystąpieniem opisywanej awarii, klienci zgłaszali problemy z działaniem kart płatniczych. Obecnie karty powinny już działać, ale bank przyznaje, że mogą wystąpić jeszcze problemy z korzystaniem z niektórych bankomatów.

Po przywróceniu bankowości internetowej i mobilnej klienci powinni zalogować się na swoje konta by sprawdzić, czy np. zrealizowane zostały zaplanowane transakcje i czy wszystko na koncie się zgadza.