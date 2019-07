Pionowe farmy potrzebują około 95% mniej wody niż te tradycyjne. Czy staną się lekiem na brak równowagi w gospodarce?

Według ONZ na produkcję żywności na świecie składa się 40% użytkowania gruntów, 30% emisji gazów cieplarnianych i 70% zużycia wody słodkiej. Do 2050 roku, od obecnych ośmiu, liczba ludności na planecie wzrośnie do prawie dziesięciu miliardów, a globalny popyt na żywność ma wzrosnąć o około 60%. W tym samym czasie niecały miliard ludzi wejdzie do klasy średniej. Wraz ze stopniowym wyczerpaniem zasobów powstaje wyzwanie - jak nakarmić rosnącą populację bez dalszego niszczenia ziemi?

Podczas gdy zrównoważone rolnictwo, jako jedno z największych wyzwań, jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie, świat stoi u progu nowej rewolucji rolniczej - mówi UBS CIO w swoim najnowszym raporcie. Według badań w procesy hodowania, transportowania i konsumpcji, zostaną wdrożone innowacje, takie jak na przykład rolnictwo wertykalne, żywność hodowana laboratoryjnie czy akwakultura alg. Komponenty czwartej rewolucji przemysłowej, takie jak: Big Data, Internet rzeczy i sztuczna inteligencja, są już integrowane w łańcuch dostaw rolnictwa.

Wayne Gordon, redaktor naczelny raportu i analityk towarowy w UBS Global Wealth Management, przekonuje, że koncepcja rolnictwa wertykalnego wymaga 95–99% mniej wody w porównaniu do tradycyjnych metod hodowli. W regionach, w których powszechnie występuje niedobór wody, na przykład w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jest to oczywistą zaletą.

Do niedawna rolnictwo pozostawało w tyle za wszystkimi innymi gałęziami przemysłu pod względem wdrożenia przełomowych innowacji. Penetracja cyfrowa w tej dziedzinie wyniosła zaledwie 0,3% w 2018 roku. Dla porównania, w przypadku sektora finansowego ten wskaźnik osiągnął wartość 2,5%, a w handlu detalicznym – 12%. Ta sytuacja musi się zmienić, ponieważ zgodnie z AgFunder inwestycje w technologię związaną z rolnictwem wyniosły w ubiegłym roku 16,9 mld dol., co oznacza wzrost o 43% od 2017.

CIO UBS przewiduje, że w całym przemyśle rolnym segment technologii o wartości 135 mld dol. wzrośnie do rynku wartego około 700 mld dol. do 2030 roku, co stanowi roczną stopę wzrostu 15%.

Jednocześnie według raportu UBS CIO technologii nie należy postrzegać jako „wroga” naturalnej, rozmaitej i przystępnej cenowo żywności. Zastosowanie nowych technologii przyczyni się do zwiększenia wydajności rolnictwa, zabezpieczenia ochrony środowiska i skutecznego zaspokojenia zmieniających się preferencji konsumentów.

Źródło: UBS