Pionierski projekt z obszaru PropTEch wykorzystuje atuty mieszanej rzeczywistości

Microsoft i spółka biurowa Skanska w Polsce podpisały w lutym porozumienie o strategicznej współpracy, które zakłada wymianę wiedzy przy tworzeniu innowacji dla branży nieruchomości biurowych. Efektem pierwszych miesięcy współpracy jest rozwijanie wraz z zewnętrznymi partnerami technologii opartych o Microsoft Azure, z wykorzystaniem możliwości mieszanej rzeczywistości. Dzięki nim już teraz, po nałożeniu okularów HoloLens, możliwe jest wykorzystanie obrazu, dźwięku i międzyludzkiej interakcji do wspólnego doświadczenia projektu Wave, pierwszego biurowca Skanska w Gdańsku.

Goście mogą zrozumieć ideę architektury inwestycji, jej lokalizację oraz przenieść się do międzybudynkowego amfiteatru, czy przyszłego biura i usłyszeć znajome z tych przestrzeni dźwięki czy rozejrzeć się wokół. Potencjalni najemcy oraz lokalni mieszkańcy mogą również obejrzeć biurowiec ze wszystkich stron i poznać najważniejsze informacje związane z okolicą – np. dostępne przystanki komunikacji miejskiej, punkty usługowe i gastronomiczne.

Zdjęcie: Microsoft

Biurowiec będzie wyposażony w innowacyjny system, ułatwiający codzienne funkcjonowanie w przestrzeni biurowej oraz zarządzanie budynkiem. Użytkownicy będą mogli m.in. poruszać się po nim za pomocą smartfona, bez konieczności używania tradycyjnych kart dostępu, przygotować wirtualne zaproszenie z kodem QR do biura dla gościa, a także zarezerwować dla niego miejsce na parkingu podziemnym.

Jednocześnie Wave to prawdopodobnie pierwszy biurowiec w północnej części Polski, który realizowany jest zgodnie z założeniami certyfikatu WELL. Biura z tym certyfikatem są wypełnione rozwiązaniami, które w centrum zainteresowania stawiają zdrowie i samopoczucie człowieka. Biurowiec ma zapewnić więcej świeżego powietrza, odpowiedni dostęp do światła dziennego czy oświetlenie, które współgra z rytmem biologicznym człowieka, przez co pracownicy rzadziej odczuwają zmęczenie w pracy.

Źródło: Microsoft