Pigułka DI: technologia blockchain

Blockchain to zbiór informacji replikowanych na komputerach, które są połączone siecią Peer to Peer (uczestnik-uczestnik) - pisze Deloitte we wprowadzeniu do przewodnika po technologii blockchain. W praktyce (i pewnym uproszczeniu) pozwala na przeprowadzanie transakcji - np. przelewów czy oddania głosu - między dwiema stronami bez udziału zaufanej trzeciej strony (np. banku), która potwierdziłaby wiarygodność obu stron.

Wiarygodność jest automatycznie, na drodze skomplikowanych algorytmów, sprawdzana przez wszystkich uczestników (Peers) danej sieci. Transakcje zapisywane są do bloków. Kiedy blok jest pełen, zamyka się go, tworząc dla niego unikatowy klucz (hash). Następnie zapełniany jest kolejny blok, dla którego po zamknięciu tworzy się klucz obejmujący ten blok i hash poprzedniego bloku etc. W ten sposób powstaje łańcuch bloków (blockchain, stąd nazwa), przechowujący dane w sposób pewny i niezmienny.

Nie można zmienić zawartości bloku (czyli sfałszować, podrobić lub "kreatywnie skorygować" danej transakcji) bez zmiany hasha. To z kolei wymagałoby tak dużej mocy obliczeniowej, że jest niewykonalne. Zapełnione bloki (kiedy uzbiera się ich 6) są zatwierdzane przez komputery należące do sieci - w ten sposób transakcje zawarte w tych blokach są uwiarygodniane.

Dobre materiały o blockchain po polsku: