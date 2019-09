Pierwszy w polskim transporcie publicznym. Ruszają testy autobusu autonomicznego w Gdańsku

Dwa autonomiczne busy jeżdżące na kilometrowej trasie do ZOO - to część projektu Sohjoa Baltic pod nazwą "Przejście do ekologicznego i autonomicznego transportu publicznego ostatniej mili w Regionie Morza Bałtyckiego". Obok Gdańska w projekcie uczestniczą też Tallinn, Kongsberg, Vejle i Semigalia.

Tallinn. Przystanek autobusu autonomicznego. Fot. arch. redakcji

6 września o godz. 11.00 gdański bus odbył swój pierwszy kurs. Startuje z przystanku przy ul. Spacerowej, zatrzymuje się przy parkingu samochodowym, a potem przy bramie ZOO. Będzie poruszał po jednej jezdni ulicy Karwieńskiej, którą zamknięto dla innych pojazdów.

Gdańsk. Autobus autonomiczny na przystanku startowym. Fot. Urząd Miasta Gdańska

Autobus EZ10 marki Easymile wyposażony jest w system kamer i czujników, ale dla większego bezpieczeństwa jazd testowych na pokładzie zawsze będzie operator, który będzie mógł zareagować na nietypową sytuację. Jednorazowo na pokład zabiera do 9 osób, które mogą podróżować bezpłatnie.

Obecne gdańska flota składa się z dwóch autobusów. Jeden jeździ, drugi czeka w gotowości, by podczas serwisu czy ewentualnych napraw drugiego pojazdu wyruszyć w trasę. Trasa będzie działała do końca września. Autobus będzie jeździł przez 5h dziennie, co najmniej dwa razy w ciągu godziny.

Autobus autonomiczny firmy EasyMile. Fot. EasyMile

Wrześniowe kursy będą kosztowały ponad 420 tys. zł brutto. 85% tej kwoty pochodzi z dofinansowania z programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego, pozostała kwota została wyłożona przez miasto.