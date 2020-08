Pierwsze wrażenie jest kluczowe, czyli dlaczego użyć kreatora CV

Jak stworzyć najlepsze CV?

To w nim zawierają się podstawowe informacje na nasz temat, dlatego tak ważne jest, aby było ono napisane, jak najlepiej. Jak napisać CV? Sposobów jest kilka. Po pierwsze można napisać je samodzielnie, jednak bez odpowiedniego doświadczenia, może to być bardzo trudne i czasochłonne zadanie. Ponadto, aby jeszcze lepiej wykorzystać formę przekazu, jaką jest CV warto zawrzeć w nim najważniejsze informacje i rozplanować je. Aby CV nie było zbyt monotonne warto wprowadzić:

podział tekstu na bloki i kolumny - długie bloki tekstu, rzadko są szczegółowo czytane przez pracodawcę, dlatego zamiast pisania wszystkiego w linijkach dobrze jest zastosować kolumny oraz bloki tekstu; dzięki temu treść będzie czytelna i zwiększymy szanse, że zostanie przeczytana w całości przez naszego rekrutera; wypadniemy również dużo profesjonalniej, jako osoba, która przykłada wagę do szczegółów, zostaniemy uznani za kogoś, kto rzetelnie podchodzi do zadań;

stylizowane elementy graficzne - elementy graficzne obok bloków tekstu istotnie wpływają na estetykę i czytelność CV; nie należy jednak użyć zbyt wielu ozdób - minimalizm odbierany jest w tym wypadku, jako coś pożądanego i profesjonalnego;

treść - warto również zainteresować rekrutera samą treścią CV, nie należy dopuścić do błędów ortograficznych, czy stylistycznych;

fonty i kolory - zastosowany krój czcionki oraz użyte kolory w olbrzymim stopniu wpływają na odbiór naszego dokumentu i pierwsze wrażenie, które jest kluczowe w procesie rekrutacji.

Dlatego nie warto pisać CV samodzielnie - lepiej skorzystać przydatnego urządzenia, jakim jest kreator CV oferowany przez bananaCV.com. Pomaga on stworzyć CV na miarę obecnych czasów i rynku pracy. Dzięki niemu z łatwością dopasujemy kolory i krój czcionki, pogrupujemy tekst oraz sprawdzimy poprawność tekstu. Przy pomocy kreatora można skorzystać z gotowych szablonów i jedynie wypełnić je naszymi referencjami. Jak używać kreatora CV w praktyce?

Kreator CV - jak go używać?

Gotowy szablon CV pomaga w stworzeniu swojego dokumentu od postaw - dba o interesującą szatę graficzną, przyciągający układ oraz przystępną treść. Jak krok po kroku używać kreatora? Czy jest to trudne? Stosowanie kreatora CV do stworzenia własnego dokumentu wcale nie jest trudne, wręcz przeciwnie. Na początku należy stworzyć własne konto, by następnie się na nie zalogować. Po udanym zalogowaniu wypełniamy podstawowe informacje o nas - dane podstawowe, doświadczenie i umiejętności. Następnie tworzymy krótką historię zatrudnienia i kształcenia się. Przeważnie, nawet darmowy kreator CV posiada podpowiedzi pod poszczególnymi polami do wypełnienia - dzięki nim dowiadujemy się, o czym dokładnie napisać. Kolejnym krokiem są wzory CV, możemy wybrać swój, spośród kilku lub kilkudziesięciu, w zależności od generatora, dostępnych. Ostatnią już, bardzo istotną do wypełnienia rzeczą jest zdjęcie - dobrze jeśli jest ono czytelne i wyraźne, sprawia wtedy lepsze wrażenie na rekruterze.

Generator CV - zalety

Korzystanie z kreatora CV jest niezwykle wygodne i przynosi szereg korzyści, dlatego warto z takiego rozwiązania skorzystać. Kreatora można poszukać w Internecie - dostępne są zarówno wersje bezpłatne, jak i takie, za które trzeba zapłacić. Jakie są kluczowe zalety kreatora CV?