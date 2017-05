Pieniądze albo pliki – jak zapobiec wymuszeniom w internecie?

- Bitcoin przetrwał i dobrze prosperował podczas poprzedniej prezydenckiej kadencji w Stanach Zjednoczonych – mówi Sean Sullivan, doradca ds. bezpieczeństwa w F-Secure. – Jeśli nowa administracja USA zdecyduje się uderzyć we wszystkie źródła potencjalnie nielegalnych płatności, rozwój ransomware’u może zostać powstrzymany. W przeciwnym razie oczekujemy, że liczba nowych rodzin złośliwego oprogramowania odkrytych w 2017 roku ponownie wzrośnie i to co najmniej dwukrotnie – dodaje Sullivan.

Zmiany dotyczące Bitcoinów – lekarstwem na ransomware

Chińskie firmy dokonały znacznych inwestycji w ogromne farmy serwerów potrzebne do pozyskiwania cyfrowej waluty. W rezultacie, według analizy przeprowadzonej dla New York Timesa*, 42 proc. wszystkich zeszłorocznych transakcji z wykorzystaniem Bitcoina miało miejsce na chińskich giełdach. Sean Sullivan zauważa, że Shanghai Composite Index, jeden z czołowych chińskich indeksów giełdowych, jest częściowo skorelowany ze wskaźnikiem cen Bitcoina.

– Dopóki chińscy urzędnicy mają wgląd w aktywność na lokalnych rynkach dzięki technologii blockchain, prawdopodobnie nie będą mieli motywacji finansowej, żeby w jakikolwiek sposób ograniczać rynek Bitcoina – mówi Sullivan. – Z kolei rząd Stanów Zjednoczonych nie wykazuje większego zainteresowania inwestycją w zalegalizowanie wirtualnej waluty.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd USA odmówiła rejestracji funduszu notowanego na giełdzie Bitcoina z powodu „obaw o potencjalne oszustwa lub manipulacje na tym rynku”**.

Administracja Trumpa może argumentować, że anonimowość Bitcoina wspiera zarówno handel narkotykami, jak i międzynarodowy terroryzm, czyli przestępstwa, które wielokrotnie wykorzystywano do uzasadnienia nowych uprawnień przyznawanych amerykańskim organom ścigania. Rząd Stanów Zjednoczonych może nawet zidentyfikować ransomware jako zagrożenie dla konsumentów, branży opieki zdrowotnej i samorządów, obok rosnącego ryzyka cyberwymuszeń związanych z urządzeniami Internetu rzeczy.

Mała zmiana, duża różnica

Urzędnicy amerykańscy i europejscy mogliby znacznie ograniczyć dostępność Bitcoina poprzez wprowadzenie prostej zmiany. Wystarczyłoby nakazać przypisanie fizycznych adresów do kont na giełdach Bitcoina. Obecnie konto Bitcoin na niezależnym rynku można otworzyć w ciągu kilku minut. Nowe regulacje wymagałyby przesłania tradycyjną pocztą kodu aktywacyjnego niezbędnego do otwarcia konta. Choć nie wpłynęłoby to na cyberprzestępców operujących z Rosji i Chin, to znacznie ograniczyłoby rentowność ataków.

– Giełdy Bitcoina z pewnością nie byłyby zachwycone takim rozwiązaniem. Zważywszy jednak na setki milionów dolarów, które przestępcy wymuszają co kilka miesięcy, wydaje się to rozsądne – mówi Sullivan. – Bez wprowadzenia takich lub podobnych ograniczeń liczba nowych rodzin ransomware’u będzie nadal rosnąć w szybkim tempie. Kluczową rolę odegra czas. Waluta Ethereum zmierza teraz w podobnym kierunku, co Bitcoin***. Jeśli rządy nie opracują strategii postępowania z cyfrowymi walutami, będzie coraz gorzej – podsumowuje Sullivan.

Badania Seana Sullivana dotyczące „obsługi klienta” dotkniętego przez ransomware z rodziny Spora pokazują, że cyberprzestępcy prowadzą działalność zbliżoną do prawdziwych firm. Choć terminy płatności są elastyczne, metoda zapłaty nie podlega negocjacjom – musi to być Bitcoin.

*Źródło: https://www.nytimes.com/2016/07/03/business/dealbook/bitcoin-china.html

**Źródło: https://www.nytimes.com/2017/03/10/business/dealbook/winkelvoss-brothers-bid-to-create-a-bitcoin-etf-is-rejected.html

***Źródło: https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/