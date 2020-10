Piekarnik vintage dopełni aranżację Twojej kuchni

1. Piekarnik do zabudowy retro - klasyka w nowoczesnej odsłonie

2. Czy styl vintage jest na pewno dla Ciebie?

3. Piekarnik vintage to nie tylko unikalny design

4. Na co zwrócić uwagę kupując piekarnik?

5. Piekarniki retro podkreślą charakter każdego wnętrza

Piekarnik do zabudowy retro - klasyka w nowoczesnej odsłonie

Jeżeli jesteś estetą i sympatykiem niepowtarzalnych, pięknych rzeczy - propozycje od LOFRA z pewnością spełnią Twoje wymagania. Projektanci coraz częściej szukają inspiracji w minionych dekadach i trendach. Jeśli stylistyka z lat 50 i 60 wpisuje się w Twój gust - wówczas warto poświęcić chwilę na znalezienie sprzętów w stylu vintage, które podkreślą unikalność Twojego wnętrza. Różnorodne propozycje znajdziesz np. tutaj: https://lofra.pl/piekarniki-do-zabudowy.

Czy styl vintage jest na pewno dla Ciebie?

Jeśli nie jesteś przekonany co do słuszności takiej decyzji i obawiasz się, czy urządzenia retro będą pasować do Twojej kuchni - wystarczy, że na początek wyposażysz się choć w jeden sprzęt retro. Synkretyzm różnych styli obowiązuje nie tylko w sztuce, ale również w życiu codziennym, dlatego możesz swobodnie zostać przy wyborze tylko piekarnika do zabudowy retro. Dzięki temu podkreślisz swój niezależny charakter i z pewnością zwrócisz uwagę odwiedzających Cię gości.

Piekarnik vintage to nie tylko unikalny design

Podobieństwo do modeli vintage kończy się wyłącznie na estetyce wykończenia, frontach i takich detalach jak np. uchwyty czy pokrętła. Wnętrze piekarnika i jego parametry odzwierciedlają najnowsze zdobycze techniki - to powoduje, że zdobywają coraz szersze grono odbiorców. Urządzenia AGD w stylu retro wpiszą się nie tylko w kuchnie stylizowane na lata 50 czy 60, ale również w klasycznych czy loftowych wnętrzach jako wyrazisty element wystroju.

Na co zwrócić uwagę kupując piekarnik?

O ile kwestia estetyki jest sprawą indywidualną, tak kilka parametrów piekarnika jest na tyle uniwersalnych i ważnych, że powinny one stanowić punkt wyjściowy poszukiwąń takiego sprzętu. O czym mowa?

Pierwszy aspekt dotyczy pojemności komory. Większość piekarników dostępnych na rynku ma od 30 do 90 l pojemności. Optymalna pojemność wynosi ok. 60 l. Drugi aspekt dotyczy tego, że piekarnik posiada funkcję termoobiegu. Dzięki temu przygotowywane dania będą upieczone równomiernie, a nie tylko wg standardowej opcji grzania góra-dół. Ciekawą opcją jest też coraz powszechniej funkcjonujący program dotyczący możliwości gotowania na parze - to pozwoli przygotować jeszcze lepsze posiłki w trosce o zdrowie Twoje i Twojej rodziny.

Są to podstawowe parametry, na które warto zwrócić uwagę podczas wyboru piekarnika do Twojego wnętrza. Niemniej ważna jest decyzja o wyborze stylu Twojego sprzętu.

Piekarniki retro podkreślą charakter każdego wnętrza

Podsumowując - niezależnie od tego, czy jesteś na etapie urządzania nowego mieszkania i kompletujesz sprzęty AGD - piekarnik do zabudowy będzie idealnie komponował się z resztą Twojego wyposażenia. Wysoka jakość wykonania, trwałe komponenty to tylko ułamek zalet sprzętów stylizowanych na vintage.