"Pięćsetki" w rosyjskim car sharingu

Współczesne społeczeństwo zwraca bardziej uwagę na dostęp do produktu niż na jego posiadanie, a łatwość i elastyczność to właśnie to, czego klienci coraz częściej szukają w usługach. Na tych założeniach opiera się nowoczesna motoryzacja i car sharing.

W Moskwie Fiat 500 został zaprezentowany po raz pierwszy w dniach 13 i 14 lipca br. podczas Grand Italia Fest. Użytkownicy Delimobil - wypożyczalni aut na minuty będą mogli zasiąść za kierownicami włoskich aut pod koniec tego miesiąca.

50 "pięćsetek" zostanie udostępnionych do wypożyczania w stolicy Rosji. W późniejszym czasie ma być podjęta decyzja, czy oferta zostanie rozszerzana na floty w innych rosyjskich miastach. Cała flota Delimobil przekracza obecnie 7500 samochodów, a ponad 2 400 000 odbiorcó usługi wykonuje ponad 42 000 podróży dziennie.

Źródło: Delimobil