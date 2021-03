Papierowa butelka staje się rzeczywistością

Produkcja papierowej butelki z bio surowców do napojów gazowanych i alkoholowych stanowi ogromne wyzwanie technologiczne – opakowanie takie musi wytrzymać siły ciśnienia, być hermetyczne, a jego kształt i objętość muszą być dostosowane do wymogów poszczególnych producentów. Papier posiada zupełnie inne właściwości fizyczne niż plastik, dlatego dodatkowym wyzwaniem jest stworzenie opakowania na tyle wytrzymałego, aby mogło być bezpiecznie transportowane i przechowywane.

Bardzo ważne jest również, aby opakowanie nie miało negatywnego wpływu na jakość i smak produktu. W obecnej, pierwszej generacji butelek papierowych, wewnętrzna warstwa barierowa wykonana jest z polimerów takich jak PET lub rPET. W drugiej generacji Paboco wraz z ALPLA i partnerem technologicznym Avantium opracowuje tę warstwę z bio-pochodnego PEF. Głównym celem jest jednak, aby trzecia generacja była w 100% nadającą się do recyklingu bio-butelką, wykonaną z odpowiedzialnie pozyskiwanego drewna, która będzie mogła ulec nieszkodliwemu rozkładowi, jeśli przypadkowo znajdzie się w środowisku naturalnym.

- Wyprodukowanie opakowania papierowego, nawet jeśli w swojej trzeciej generacji będzie w pełni biodegradowalne, nie jest rozwiązaniem zwalniającym nas z odpowiedzialnego gospodarowania odpadami w obiegu zamkniętym. Mechanizmy efektywnej segregacji i odzysku będą musiały nadal się rozwijać. Już teraz obserwujemy, że systemy depozytowe stają się coraz popularniejsze i cieszą się dużą akceptacją wśród konsumentów. Bez względu na to, jak bardzo ekologiczne będą w przyszłości opakowania, to w dużej mierze od nas samych zależy, czy po użyciu będą tylko odpadami, czy też cennym surowcem poddanym recyklingowi – mówi Mariusz Musiał, dyrektor zarządzający ALPLA w Polsce.

Coca-Cola w Europie zamierza wkrótce przetestować pierwszą generację tego innowacyjnego opakowania na rynku węgierskim. W ramach inicjatywy „Świat Bez Odpadów” (World Without Waste) deklaruje również, że do 2030 r. będzie zbierać i poddawać recyklingowi każdą butelkę, która trafi do sprzedaży, oraz zamierza stosować wyłącznie materiały opakowaniowe w 100% nadające się do recyklingu. Wizja całkowicie papierowej butelki z pewnością znacząco przyczyni się do realizacji tych celów.

Jako Coca-Cola podejmujemy ogromne wysiłki, by opracowywać i wprowadzać na rynek nowe, innowacyjne i zrównoważone opakowania. Dlatego współpracujemy z ekspertami takimi jak Paboco, otwarcie eksperymentujemy i przeprowadzamy tę pierwszą próbę rynkową na Węgrzech. Dzięki temu będziemy mogli zobaczyć, jak prototyp papierowej butelki sprawdza się jako opakowanie i co myślą o nim konsumenci. Jest to dla nas niebywały krok naprzód, ponieważ oznacza, że wychodzimy z laboratorium i przenosimy się do świata rzeczywistego. Po raz pierwszy konsumenci będą mogli pić jeden z naszych produktów z potencjalnie nowego rodzaju opakowania papierowego. To kolejny ważny kamień milowy, przybliżający nas do realizacji zobowiązań w ramach inicjatywy „Świat bez Odpadów” – mówi Izabela Morawska, Public Affairs and Communication Manager w Coca-Cola Poland Services.

Branża opakowaniowa dynamicznie się zmienia i nieustannie poszukuje rozwiązań, które zminimalizują ich negatywny wpływ na środowisko. Każda innowacja wymaga dużego nakładu pracy i ścisłej współpracy wielu stron, a w pełni bio-pochodna i nadająca się do recyklingu butelka papierowa jest doskonałym przykładem na to, że zrównoważony rozwój i postęp to cel, który z pewnością będzie nabierał tempa.