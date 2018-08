Pakiety internetowe tylko dla studentów

Oferta studencka obejmuje pakiety dostępu do internetu stacjonarnego o prędkościach 100, 150, 300 oraz 600 Mb/s. Można dołączyć do nich 20 GB danych internetu mobilnego. Umowa na każdy z pakietów zawierana jest do 30 czerwca 2019 roku.

Propozycja szybkich prędkości odpowiada na potrzeby młodych osób, poświęcających coraz więcej czasu na gry online oraz na konsumpcję treści wideo i audio. Internet stacjonarny Vectry daje możliwość szybkiego pobierania danych, a także ich wysłania. Umożliwi to dla przykładu swobodne dzielenie się notatkami z ważnych wykładów. Prędkości 300 i 600 Mb/s obsługiwane są modemem szerokopasmowym, wspierającym częstotliwości 2,4 i 5 GHz.

Aby skorzystać z promocji studenckiej należy legitymować się indeksem.

Źródło: Vectra