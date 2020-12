oszczędzanie w dobie pandemii - e-konto oszczędnościowe

Pandemia COVID-19 zmieniła każdą dziedzinę życia Polaków. Udowodniła także, jak ważne w dzisiejszych czasach są oszczędności, choćby minimalne. Jak wynika z raportu Finanse Polaków w czasie COVID-19. Jak pandemia wpłynęła na portfele i zwyczaje finansowe Polaków?, stworzonego przez firmę badawczą ABR Sesta, co trzeci ankietowany przyznał, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną i gospodarczą musiał naruszyć zgromadzone zabezpieczenie finansowe. Co ważne, wśród osób, które w czasie pandemii musiały naruszyć oszczędności, dominują osoby określające swoją sytuację materialną jako przeciętną (tj. starcza im na codzienne potrzeby, jednak na większe wydatki muszą oszczędzać) oraz skromną (tj. na co dzień muszą oszczędnie gospodarować pieniędzmi). Co to oznacza dla ciebie? Zwłaszcza jeśli nie zarabiasz przysłowiowych kokosów, powinieneś zadbać o to, aby stworzyć choćby niewielką poduszkę finansową. Od czego zacząć?

Jak oszczędzać w czasie pandemii – krok po kroku

Podejmij decyzję o oszczędzaniu. Pierwszym krokiem, jaki musisz podjąć na drodze do oszczędzania, jest… decyzja o jego rozpoczęciu. Regularne odkładanie pieniędzy może wymagać wyrzeczeń. Mając pewność swojej decyzji, będzie o nie zdecydowanie łatwiej. Ustal także cel odkładania środków. W tym przypadku najlepszym będzie poduszka finansowa, która pomoże przetrwać gorszy finansowo okres. Zapisuj wydatki. Choćby przez miesiąc lub dwa zapisuj każdą wydaną złotówkę. Po to, aby mieć pełny obraz swojego budżetu. Jeśli sam dostrzeżesz, że w ciągu miesiąca na kawę na mieście wydajesz 250 zł, a codzienne lunche pochłaniają prawie dwa razy więcej pieniędzy, łatwiej podejmiesz decyzję o budżetowych cięciach. Stawiaj sobie realne cele. Wiesz już, ile wydajesz? Zastanów się, ile pieniędzy jesteś w stanie przeznaczyć na oszczędności. Jeśli wahasz się pomiędzy dwiema kwotami, wybierz mniejszą. Jeśli postawisz poprzeczkę zbyt wysoko i już na starcie nie uda ci się osiągnąć celu, szybko stracisz motywację. Nie wkładaj oszczędności do skarbonki. Jeśli zależy ci na tym, aby oszczędzać długofalowo, bezpiecznie, bez ryzyka utraty kapitału, załóż e-konto oszczędnościowe. Konto oszczędnościowe to produkt bankowy służący gromadzeniu i pomnażaniu środków. W przeciwieństwie do pieniędzy zgromadzonych w skarbonce, które tracą na wartości, te umieszczone na koncie oszczędnościowym zyskują. Wszystko dzięki oprocentowaniu. Dużą zaletą konta oszczędnościowego jest możliwość dokonywania nieograniczonych wpłat i wypłat oraz dostęp do pieniędzy 24 godziny na dobę. Jeśli na twojej drodze pojawią się nieplanowane wydatki, oszczędności będą na wyciągnięcie ręki.



Oszczędzanie w czasie pandemii – sprytne wskazówki

Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić? Oto kilka wskazówek, które pomogą ci oszczędzać skutecznie.