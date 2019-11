OPER8IT - konferencja dedykowana sferze IT Operation już pod koniec listopada

Program konferencji skonstruowany jest tak, żeby każdy uczestnik znalazł inspirację, zdobył nowe kompetencje i rozwinął relacje. Z prezentacjami wystąpią ludzie, którzy na co dzień kierują różnymi obszarami IT operations w takich organizacjach jak Media Saturn, ABB, Tieto, Arla Foods, Allegro czy Ringier Axel Springer. Warsztaty, które będą okazją do zdobycia konkretnych umiejętności, poprowadzą m.in. twórcy popularnych praktyk zarządzania usługami IT.

- Planujemy co roku wracać do Krakowa po to, żeby dzielić się praktycznym doświadczeniem i wzbudzać zainteresowanie Polską zagranicznych interesariuszy. Będziemy pokazywać, że zlokalizowane w Polsce centra operacyjne IT mogą stanowić o sile globalnych koncernów, ponieważ mamy tu ekspertów, którzy nie boją się wyzwań i potrafią realizować bardzo ambitne projekty – podsumowuje Krzysztof Kozakiewicz, prezes Fundacji Let’s Manage IT, organizator konferencji.

Konferencję otworzy Mark Gallagher, który przez ponad 30 lat był zaangażowany w zarządzanie zespołami F1. Opowie o kluczowej roli technologii w jej rozwoju. Krzysztof Jarosz z Media Saturn pokaże, jak przebiega transformacja u europejskiego detalisty na rynku RTV i AGD. Natomiast przedstawiciele T-Mobile i Arla Foods opowiedzą, jak skutecznie automatyzować procesy i przygotować do tego organizację. To tylko część tematów zaplanowanych na pierwszy dzień konferencji. Okazją do dyskusji o tym, jak skutecznie zarządzać operacjami IT będzie wieczorna impreza dla uczestników w klubie Hevre.

Konferencja odbędzie się w 26 i 27 listopada w krakowskim hotelu Park Inn by Radisson. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Let’s Manage IT, która od 2016 roku realizuje misję wspierania rozwoju polskich managerów IT.