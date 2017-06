Okulary VR Sony Playstation - jak się sprawdzają?

PlayStation VR – co właściwie kupujemy?

Oprócz gogli PlayStation VR w zestawie znajduje się moduł procesora, który służy wymianie i przetwarzaniu informacji między okularami a konsolą. Otrzymujemy również kable HDMI i USB oraz słuchawki dokanałowe, które pozwolą w pełni skupić się na grze. Poza tym jest i specjalna ściereczka, którą wyczyścimy nasze gogle.

Jak dodaje jednak Artur Piórkowski z Matrix Media, do korzystania z okularów VR potrzebujemy kamery PlayStation, której niestety nie ma w zestawie. Decydując się na zakup gogli, musimy zatem wziąć pod uwagę ten dodatkowy wydatek.

Wygoda użytkowania

Gogle PlayStation VR mają nowoczesny design i są dużo bardziej ergonomiczne niż sprzęt konkurencji. Z łatwością założymy je i ściągniemy z głowy. Wygodna regulacja pozwoli dopasować mocowanie do naszego rozmiaru, a uszczelki służące izolacji obrazu z zewnątrz są miękkie i delikatne, dzięki czemu nie odciskają się na skórze. Gogli komfortowo i bez problemu używać mogą również osoby, noszące okulary. Dodatkowo mają one wbudowany mikrofon i podłączyć możemy do nich dedykowane słuchawki.

Jakość obrazu

Obraz wyświetlany za pomocą gogli PlayStation ma rozdzielczość 1920 x 1080 Mpix. Choć to niezbyt imponujące parametry, jakość w trakcie gry jest zadowalająca. Obiekty na pierwszym planie są wyraźne i ostre. Niska rozdzielczość daje się we znaki dopiero przy drugim i dalszych planach, przy których zauważyć możemy ząbkującą powierzchnię.

Gogle VR – jak podłączyć je do konsoli?

To zadanie nie przysporzy nam na szczęście żadnych problemów. Gogle VR działają w tym względzie na zasadzie plug and play. Nie stracimy wielu godzin na wgrywanie sterowników. Gogle podpinamy po prostu do konsoli i możemy zaczynać zabawę.

Cena gier na PlayStation VR

Ceny gier, przenoszących nas do wirtualnej rzeczywistości są niższe niż tych standardowych, dedykowanych tradycyjnym konsolom. Nie zapłacimy za nie ponad 200zł. Niektóre z nich kosztują nawet około 80zł. Okazuje się zatem, że, gdy już zakupimy odpowiedni sprzęt, wcale nie jest to taka kosztowna rozrywka.