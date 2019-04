Okrągły Stół w sprawie podatku cyfrowego. Ekspercka debata ZPP

Zorganizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Okrągły Stół dotyczący oncepcji podatku cyfrowego zgromadził przedstawicieli branży cyfrowej i reprezentantów Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Gościem specjalnym byłMatthias Bauer, ekspert European Centre for International Political Economy, autor opracowania pt. „Digital Companies and Their Fair Share of Taxes: Myths and Misconceptions”.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji Matthiasa Bauera, omawiającej główne wnioski z raportu jego autorstwa. Według eksperta system opodatkowania korporacji musi zostać poddany dogłębnej reformie, jednak rozwiązaniem nie są nowe formy podatków sektorowych. Wskazał on m.in. na fakt, że przedsiębiorcy z branży cyfrowej, płacą niejednokrotnie wyższą efektywną stawkę podatku dochodowego, niż firmy z „tradycyjnego” biznesu.

- Abstrahując już od tego, jaką efektywną stawkę podatku uznamy za „uczciwą”, wprowadzanie podatku sektorowego, przeznaczonego tylko dla firm z branży cyfrowej, jakkolwiek byśmy jej nie rozumieli, jest rozwiązaniem całkowicie błędnym. System opodatkowania korporacji musi być zmieniony, ale jego główną bolączką w tej chwili jest zbyt wysoki poziom skomplikowania. Dodatkowe daniny przeznaczone dla konkretnych branż, tylko ten problem pogłębiają – stwierdził Bauer.

Matthias Bauer podkreślał podczas dyskusji, że nie ma żadnego racjonalnego powodu, dla którego nowy podatek miałby dotyczyć tylko jednej, wyodrębnionej grupy firm. Sam podatek cyfrowy byłby nie tylko niesprawiedliwy, lecz stanowiłby również jeden z hamulców rozwoju branży cyfrowej w Europie, utrudniając budowanie Jednolitego Rynku Cyfrowego.

- Również uważamy, że podatek cyfrowy nie jest żadnym rozwiązaniem problemu związanego z unikaniem opodatkowania. Zarówno my, jak i nasz think tank, Warsaw Enterprise Institute, opowiadamy się za powszechnym, a nie sektorowym podejściem do opodatkowania. W naszym przekonaniu optymalnym rozwiązaniem byłby podatek przychodowy - mówi Marcin Nowacki, wiceprezes ZPP.

w świetle danych, które mamy, świadczących o nieefektywności CIT, zasadne staje się postawienie pytania, czy w ogóle potrzebujemy jeszcze podatku dochodowego od korporacji? Wydaje się, że nie, a uszczuplenia dochodów państwa zrównoważyć można byłoby niższymi wydatkami, bądź też wpływami z innych źródeł.