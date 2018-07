Ogromny wyciek danych wynikiem włamania do aplikacji Timehop

Proceder wytwarzania i sprzedaży fałszywych materiałów eksploatacyjnych do drukarek to problem całej branży druku. Dotyka on również klientów, którzy często nie zdają sobie sprawy, że podrobione wkłady nie zapewnią takiej jakości jak oryginał. Aby ustrzec się przed kupnem podróbki, wystarczy pamiętać o kilku prostych zasadach. więcej