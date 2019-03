Oferta Internetu prepaid - dla kogo najlepiej się sprawdzi?

Dla kogo jest Internet prepaid?

Podobnie jak inne usługi prepaid, Internet mobilny na kartę nie wymaga podpisywania długoterminowej umowy charakterystycznej dla ofert na abonament, a formalności ograniczone są do minimum. Sprawdzi się szczególnie dobrze w przypadku osób, które korzystają z sieci z różnym zaangażowaniem, a wykorzystywany przez nie transfer danych może się znacznie różnić na przestrzeni miesięcy, a nawet tygodni. Karta prepaid na Internet to bardzo elastyczne rozwiązanie. Z jednej strony, klient sam wybiera kwoty i częstotliwość doładowań, a z drugiej operatorzy oferują wiele różnych pakietów danych, które umożliwiają wykorzystanie dostępnych środków w zależności od potrzeb w danym momencie. Dzięki temu w jednym miesiącu można na przykład zużyć kilka gigabajtów, a w innym kilkanaście lub kilkadziesiąt, płacąc tylko za potrzebne dane. Dodatkowa karta SIM do korzystania z Internetu może przydać się wielu osobom w różnych sytuacjach. Na przykład tym, którzy często podróżują służbowo i muszą mieć stały i szybki dostęp do sieci, dla całej rodziny podczas wyjazdu wakacyjnego, a także w przypadku przeprowadzek czy tymczasowej przerwy w dostawie Internetu domowego.

Jak wybrać ofertę dostosowaną do potrzeb?

Wybór właściwej oferty Internetu prepaid może być trudniejszy niż w przypadku abonamentu i ofert z routerem, bo jest ich zauważalnie więcej. Szeroki asortyment usług od największych dostawców uzupełniają dodatkowo operatorzy wirtualni MVNO – zazwyczaj są to nowe marki dużych operatorów komórkowych. Co zrozumiałe, przy wyborze operatora klienci najczęściej kierują się stosunkiem ceny do ilości danych oraz atrakcyjnością promocji. Warto jednak pamiętać, że jeśli chce się w pełni wykorzystać możliwości Internetu na kartę prepaid, ważna jest też elastyczność oferty i wielość dostępnych pakietów danych. Nie należy też zapominać o sprawdzeniu szybkości transferu oraz zasięgu danego operatora. Jeśli prędkość i niezawodność są bardzo ważne, warto postawić na Internet LTE i prepaid od operatora, który ma duży zasięg tej technologii.

Bonusy internetowe na kartę prepaid

Na opłacalność Internetu prepaid może też wpływać wybrany sposób doładowania. Samodzielne doładowanie konta przez stronę internetową jest szybkie i wygodne, ale też tańsze dla operatorów, dlatego preferują oni tę metodę i starają się przekonać do niej użytkowników. Dla klienta oznacza to dodatkowe korzyści w postaci atrakcyjnych promocji i bonusów. Przykładem może być Orange, który za każde doładowanie realizowane przez stronę internetową (sprawdź tutaj: www.doladowania.orange.pl) oferuje klientom 5GB Internetu gratis przy każdym doładowaniu. Środki na tym koncie są ważne przez 14 dni od momentu doładowania nawet od 5 zł. Są też automatycznie wykorzystywane w pierwszej kolejności, przed środkami z doładowań zgromadzonymi na koncie głównym. Nie są to zresztą jedyne bonusy internetowe oferowane przez Orange. W Orange Free na kartę, klient dostaje dodatkowe gigabajty po każdym doładowaniu: od 2,5 GB przy doładowaniu za 5 zł (bonus ważny 2 dni) po aż 100 GB za doładowanie kwotą 200 zł (do wykorzystania przez 5 miesięcy). Niewątpliwą zaletą karty prepaid z Internetem od tego operatora jest też elastyczność i przejrzystość pakietów internetowych. Do kupienia jest aż 7 różnych pakietów (od 3 do 100 GB), ważnych przez tyle dni, ile złotych klient przeznaczy na zakup.