Odzyskiwanie danych z uszkodzonego dysku - możliwości współczesnej technologii

Na wstępie zaznaczę, że większości sytuacji utraty danych w wyniku uszkodzenia nośnika da się zapobiec w bardzo prosty sposób. Robiąc systematyczne kopie zapasowe można w każdej chwili odtworzyć dane a co za tym idzie zaoszczędzić czas i pieniądze. Wiele osób niestety i to nie tylko prywatnych często nie wykonuje backup-u gdyż mają mylne przeświadczenie o niezawodności technologii z której korzystają. Często kopia zapasowa mylona jest również z przechowywaniem danych na dysku zewnętrznym lub macierzy RAID. Te mylne postrzeganie rzeczywistości, nawet przez osoby pracujące w zawodzie informatyka, prowadzi często do utraty danych. W dalszej części przybliżymy jakie są najczęstsze uszkodzenia popularnych nośników i możliwości odzyskania z nich danych:

Odzyskiwanie danych z dysków SSD.

Dyski SSD z każdym rokiem stają się coraz bardziej popularne, ich pojemności rosną, ceny spadają więc coraz więcej osób decyduje się na zakup sprzętu opartego na tej technologii oraz na wymianę nośnika w już używanym laptopie lub komputerze. Technologia SSD niweluje jedną bardzo ważną wadę standardowych dysków - wrażliwość na uszkodzenia mechaniczne. Niestety nie jest to, wbrew powszechnej opinii, technologia bezawaryjna. Jako, że dyski SSD są zbudowane z elektronicznych komponentów na rynku jest wielu producentów tych nośników. Każdy producent opracowuje własną wersję oprogramowania wewnętrznego tzw. firmware -u. Jak wiemy nawet na przykładzie popularnych systemów operacyjnych, każde oprogramowanie może być obarczone różnego rodzaju błędami i uszkodzenie firmware -u dysku jest jedną z przyczyn braku dostępu do danych. Kolejny czynnik jaki wpływa na pracę dysku SSD to wytrzymałość kości pamięci na zapis i odczyt danych. Ta wytrzymałość jest niestety ograniczona i dyski które są intensywnie użytkowane powinny być wymieniane co 2 do 4 lat.

Możliwości odzyskiwania danych z dysków SSD są stosunkowo ograniczone ale z każdym rokiem przybywa rozwiązań pozwalających pomagać klientom w przypadku utraty danych. Z pierwszych modeli uszkodzonych dysków SSD dane odzyskiwało się odlutowując kości pamięci, zaczytując ich zwartość do komputera i za pomocą specjalnego oprogramowania odtwarzane były działania wykonywane przez kontroler. Obecnie ta technologie nadal wykorzystuje się przy odzyskiwaniu danych z kart pamięci oraz pendrive. W dyskach SSD sprzedawanych obecnie niestety nie ma już możliwości odzyskiwania danych w ten sposób ponieważ większość kontrolerów używanych do produkcji dysków SSD szyfruje dane a co za tym idzie wyczytanie danych z kości pamięci nic nie daje. Wykorzystuje się więc oprogramowanie, które potrafi współpracować z firmware -m dysku.

Odzyskiwanie danych z dysków twardych.

Mimo, iż dyski SSD są coraz popularniejsze jeszcze przez wiele lat dyski twarde będą nośnikami, na których ilość zgromadzonych danych będzie bardzo wysoka. Wraz z rosnącymi pojemnościami a co za tym idzie upakowaniem danych na talerzach dyski twarde stają się coraz bardziej delikatne i wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne. To właśnie wszelkiego rodzaju uszkodzenia wynikające ze wstrząsów lub upadków są najczęstszą przyczyną utraty danych z tych nośników.

Technologia odzyskiwania danych z uszkodzonych dysków twardych jest obecnie bardzo dobrze rozwinięta, a skuteczność usług jest na poziomie sięgającym około 95% przy założeniu, że są to uszkodzenia pierwotne. Należy to wyraźnie podkreślić, że dostęp do rożnego rodzaju for internetowych i stosowanie się do porad, których nie da się zweryfikować często prowadzi do wtórnych uszkodzeń i braku możliwości odzyskania danych. Niestety z każdym rokiem rośnie liczba zleceń odzyskiwania danych po samodzielnych próbach, a ze statystyk Centrum odzyskiwania danych z ostatniego roku wynika, że co trzecie zlecenie ma dodatkowe uszkodzenia spowodowane przez użytkownika lub zaprzyjaźnionego informatyka.

W niektórych modelach dysków twardych bardzo łatwo jest pomylić uszkodzenie firmware -u dysku z uszkodzeniem głowic lub elektroniki, co dla niedoświadczonej osoby może się skończyć bezpowrotną utratą danych. Warto wspomnieć, że dużo profesjonalnych laboratoriów odzyskiwania danych oferuje darmową wycenę usług więc zanim samemu dokona się zniszczeń warto skorzystać choćby z bezpłatnego sprawdzenia dysku.

Dyski twarde, w odróżnieniu od dysków SSD dają przeważnie różne objawy, zanim przestaną działać. Warto wtedy wykonać kopie zapasową zanim dojdzie do awarii. Więcej na temat objawów uszkodzonego dysku na tej stronie.

Odzyskiwanie danych z pendrive i kart pamięci.

Pendrive -y i karty pamięci są w użyciu od wielu lat. Wiele z nich jest obecnie w technologii monolitycznej a co za tym idzie nie ma bezpośredniego dostępu do pamięci a jej zawartość trzeba wykopiować przez piny technologiczne. Jak już wspomnieliśmy przy dyskach SSD do odzyskiwania danych z uszkodzonego pendrive lub karty pamięci należy skopiować zawartość pamięci do komputera i za pomocą specjalnego oprogramowania odtworzyć operacje wykonywane przez kontroler i wyodrębnić dane. Jest to pracochłonny proces więc i kosztowny. Warto więc przechowywać ważne dane nie tylko na jednym nośniku.

Odzyskiwanie skasowanych danych.

Do odzyskiwania skasowanych danych jest obecnie dużo programów zarówno płatnych jak i darmowych. Warto jednak zaznaczyć, że są to programy, których wykorzystanie powinno się wiązać z przestrzeganiem kilku ważnych zasad.

Nigdy nie instalujemy takiego programu na dysku lub nośniku, z którego chcemy odzyskać dane. Programy tego typu przeznaczone są do sprawnych nośników a przy uszkodzonych mogą spowodować dodatkowe problemy. Zawsze należny zrobić kopię posektorową nośnika z którego chcemy odzyskać dane zanim cokolwiek zrobimy. Nigdy nie wskazujemy miejsca do wykopiowania odzyskanych danych na nośnik z którego są one odzyskiwane nawet jeśli jest to inna partycja.

Wspominamy o tych zasadach ponieważ wile osób potrafi uszkodzić odzyskiwane dane nadpisując nośnik innymi.

Jeśli mają Państwo problemy z dostępem do danych na jakimkolwiek nośniku w Centrum Odzyskiwania Danych z Warszawy uzyskają Państwo bezpłatne sprawdzenie oraz wycenę usługi. Zalecamy jednak wykonywać systematyczne kopie zapasowe ponieważ jest to najtańsze i najskuteczniejsze rozwianie w przypadku ich utraty.