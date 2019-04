Od mikroprocesorów po rakiety - w maju odbędzie się piknik pod nazwą "My i maszyny"

Przed nami prawie tysiąc pokazów naukowych przygotowanych przez instytucje i popularyzatorów z całego kraju i zagranicy. Można brać w nich udział bezpłatnie, przez cały dzień, ciesząc się majową aurą. To okazja by porozmawiać z naukowcami, poznać najnowsze odkrycia i wynalazki, spędzić miło dzień z rodziną w piknikowej atmosferze. W tym roku ogromna przestrzeń piknikowa, pełna stanowisk z rozmaitymi atrakcjami została podzielona na strefy tematyczne, ułatwiające poruszanie się i zaplanowanie zwiedzania.

Strefa Przyszłości

Tu znajdziesz wynalazki, technologie i badania, które zmieniają nasze codzienne życie. Spotkasz wiele robotów – np. sympatycznego MelSona, który pomimo mikrej postury i niebieskiego koloru „skóry” jest humanoidem o imponujących możliwościach motorycznych. Elektroniczna szczęka nie posiada żuchwy, ani nawet zębów. Symuluje jednak proces gryzienia owocu przez człowieka i ocenia, czy „odgłos chrupania” brzmi apetycznie. Zadaniem samochodu autonomicznego „Selfie” nie jest fotografowanie się. Pojazd korzysta z wizji maszynowej, lidaru i innych czujników, dzięki którym może jeździć bez kierowcy. Łazik „HAL-062” ma przed sobą o wiele trudniejsze zadanie – musi poruszać się po nierównej powierzchni Marsa oraz współpracować z astronautą. Koniecznie przejdź się także po składanej kładce dla pieszych. O takim mobilnym moście z pewnością zdarzyło ci się marzyć, podczas marszu wzdłuż najbardziej ruchliwych arterii. I oto jest! Czy prowadzi nas prosto do przyszłości?

Strefa Zdrowia

Rozwój nowych technologii ma ogromny wpływ na ewolucję diagnostyki i terapii. Masz okazję sprawdzić, jak odkrycia naukowe zmieniają oblicze medycyny. Poznasz nowatorskie metody leczenia żylaków, cukrzycy, otyłości, nietrzymania moczu, przepukliny, dyskopatii. Zobaczysz przebieg zabiegów implantacji zastawki aorty, stymulatora serca, stabilizatora kręgosłupa, a nawet będziesz mieć możliwość przeprowadzania operacji na specjalnych symulatorach. Na najmłodszych czeka Szpital Małego Misia, w którym zamienią się w transplantologów i uratują życie pluszakom. Starsi obejrzą sprzęt chirurgiczny i laparoskopowy wykorzystywany na bloku operacyjnym. Spróbujesz założyć wenflon, zmierzyć ciśnienie, zszyć ranę i zabandażować ją. Przymierzysz strój chirurga i przekonasz się, o ilu zasadach trzeba pamiętać zakładając fartuch ochronny, czepek, maseczkę, rękawiczki. Znajdziesz tu także wynalazki, które ułatwiają życie codzienne osób niepełnosprawnych – nowoczesne protezy rąk, nóg, wózki inwalidzkie i egzoszkielety.

Strefa Kultowych Eksperymentów

Ciekły azot, suchy lód, mnóstwo piany, pary i kolorów. Są takie eksperymenty, bez których nie może obejść się żadna impreza popularyzująca naukę. Bo dlaczego miałoby ich zabraknąć? Przecież kochają je wszyscy. Nawet ci, którzy widzieli je już dziesiątki razy! Tutaj będziesz mieć okazję wycisnąć prąd z ogórka, zagrać na laserowej harfie i zrobić slime’a. Nie zabraknie barwnych reakcji chemicznych, lewitującej kolei Maglev i doświadczeń szpiegowsko – detektywistycznych. Będzie można zdjąć i zbadać odciski palców oraz napisać niewidzialny list atramentem sympatycznym. Znajdziesz tu także wyzwania konstruktorskie. Na stanowiskach pełnych silniczków, rurek strzykawek, przekładni, zębatek i innych akcesoriów inżynierskich zbudujesz maszyny proste i nieco bardziej złożone. Przetestujesz ich możliwości na torach przeszkód i zostaniesz operatorem legendarnej machiny Leonarda da Vinci.

Strefa Rodziny

To królestwo przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkół podstawowych. Można tu będzie także odpocząć cieniu drzew, zrelaksować się na kocach i coś przekąsić. Velociraptor, dilofozaur, a może tarbozaur? Strefa dla dzieci bez dinozaurów byłaby po prostu niekompletna! Nasze będą duże, ale niezbyt straszne i w dodatku mówiące ludzkim głosem. Do badań i rekonstrukcji paleontologicznych wykorzystywane jest modelowanie 3D. Przy pomocy tej technologii można będzie stworzyć również wirtualny model młodego człowieka i stać się właścicielem oryginalnej pamiątki z Pikniku. Najmłodszych interesuje zwykle praca strażaków. W Strefie Rodziny porozmawiają z nimi i zobaczą symulowany pożar. A roboty? Z pewnością ich nie zbraknie. Będzie można nimi sterować, a także rywalizować w różnych zadaniach. Dzieci poznają także bajkowe maszyny - maszynę do opowiadania historii, maszynę komplementów i dobrych słów, maszynkę do robienia tęczy i wykrywacz sympatii. Maszyna wielu wrażeń nie będzie potrzebna – gwarantuje je wizyta na Pikniku Naukowym.

Strefa „Zrób to sam”

Jeśli lubisz wyzwania DIY, konstruowanie i majsterkowanie, ta strefa jest właśnie dla ciebie. Znajdziesz tu zupełnie nowe pomysły i rozwiązania oraz inspirację do samodzielnego tworzenia. To co zrobisz, zabierzesz do domu – np. własnego robota R2D2 lub Galimoto – zabawkowy pojazd recyklingowy z Kenii. Wolisz coś użytecznego? Nie ma problemu! Zbuduj satelitę, zamknij go w puszce i przeprowadź badania atmosfery. Poznasz tu także przedstawicieli Galerii Figur Stalowych. Są bardzo wysocy i w pełni interaktywni. Po takim doświadczeniu już nigdy nie spojrzysz na złom tak samo.

Przy okazji wykonywania różnych zadań przetestujesz elektronarzędzia, a także nowoczesne akcesoria majsterkowicza - ploter laserowy, ploter frezujący i oczywiście drukarkę 3D. To ostatnie urządzenie nie jest tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Da się je nawet zbudować samodzielnie! Zobacz jak działa Hangprinter, czyli drukarka wielkoformatowa, która mierzy 2,5 m. Może ona drukować meble w całości. Jej mechanizm jest dokładnie opisany i opatrzony licencją open-source. Podejmiesz wyzwanie i stworzysz własną?

Strefa Cywilizacji

Szukasz stanowisk związanych z historią, sztuką, językiem, komunikacją, naukami społecznymi? Znajdziesz je w Strefie Cywilizacji. Tu możesz odbyć podróż zarówno w odległe miejsca, jak i czasy. Samodzielnie zbadasz wykop archeologiczny. Na odtworzonej prasie drukarskiej wydrukujesz opisy XIX wiecznych wynalazków i technologii. Obejrzysz również warsztat do drukowania… tkanin. W średniowiecznym domu spróbujesz zrobić pranie i ubić masło. Sprawdzisz, do czego używano tary, kijanek i z czego robiło się proszek usuwający plamy. Czy dawne maszyny europejskie różniły się od japońskich? Przekonasz się wyplatając bransoletki KUMIHIMO i tradycyjne klapki ZŌRI, w których chodziła kiedyś cała Japonia. Tworząc wynalazki, które zmieniają naszą cywilizację często inspirujemy się światem natury. Nie bez powodu nożyczki przypominają szczypce kraba, a grabie – pazury drapieżnika. Poznaj żywe latające i bojowe machiny. Zobaczysz, jak jaszczurki, węże i inne zwierzęta potrafią ukryć się w swoim otoczeniu oraz jak wykorzystują podczas walki jad, termowizję, gazy bojowe, zęby, szpony i pazury.

Strefa Gości Zagranicznych

Nauka nie ma granic! Zobacz, jak prezentują ją goście specjalni Pikniku, którzy przybyli do nas z różnych części świata. W tym kulturowym tyglu znajdziesz bardzo różnorodne pokazy i eksperymenty. Czeka na ciebie kilkanaście produktów „Made in Czechoslovakia“, a wśród nich soczewki kontaktowe pomysłu Otto Wichterlego i inne popularne przedmioty wykorzystywane w życiu codziennym. Robot i człowiek przy jednej taśmie produkcyjnej? DOBOT-Magician pomoże ci zrozumieć, jak wygląda taka współpraca w praktyce. Interakcja człowiek-maszyna wykorzystywana jest także w medycynie, ortotyce i protetyce. Zobaczysz spersonalizowane protezy wykonane z wysokiej jakości materiałów, połączonych ze zintegrowanymi czujnikami. Poznasz także małego robota pomagającego w akcjach ratowniczych, porozmawiasz z iCubem - humanoidem, który rozpoznaje osoby i wykonuje proste polecenia, a nawet sam skonstruujesz i zaprogramujesz robota Otto.

Piknik Naukowy odbędzie się 11 maja w godz. 11.00 – 20.00 na PGE Narodowy. Wstęp jest wolny.

Źródło: Centrum Nauki Kopernik