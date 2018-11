O podatności dronów na cyberataki

W swoim raporcie badacze Check Pointa zarysowali proces, w którym atakujący mógł potencjalnie uzyskać dostęp do konta użytkownika poprzez lukę odkrytą w procesie identyfikacji użytkownika w ramach forum na temat produktów firmy DJI.

Badacze Check Pointa odkryli, że platformy DJI używają tokena do identyfikowania zarejestrowanych użytkowników w różnych aspektach tzw. customer experience, co czyniło je celem dla cyberprzestępców szukających sposobów na dostęp do kont.

Użytkownicy, którzy zsynchronizowali swoje rekordy lotów, w tym zdjęcia, filmy i dzienniki lotów z serwerami chmurowymi DJI, a także użytkownicy korporacyjni, używający oprogramowania DJI FlightHub, które zawiera m.in. widoki kamery na żywo, dźwięku i mapy, mogli być podatni na ataki. Jak zapewniają firmy, luka ta została już naprawiona i nie ma dowodów, że kiedykolwiek została wykorzystana.

Inżynierowie dokonali przeglądu raportu i zgodnie z polityką dotyczącą błędów wystawiających go na ryzyko, określili je jako wysokie ryzyko/małe prawdopodobieństwo. Wynika to z zestawu warunków wstępnych, które należy spełnić, zanim potencjalny napastnik będzie mógł go wykorzystać.

Specjaliści zalecają wszystkim użytkownikom zachowanie ostrożności przy wymienianiu danych cyfrowych. Należy zawsze przestrzegać bezpiecznych praktyk sieciowych oraz stosować zasadę ograniczonego zaufania do linków udostępnianych na forach i stronach internetowych.

Źródło: Check Point